ورش عمل حضورية وافتراضية في شأن ضريبة الشركات

أبو ظبي: أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن إطلاق حملة توعوية عامة لمساعدة دافعي الضريبة الذين تنطبق عليهم ضريبة الشركات على فهم التزاماتهم والوفاء بها. ويشكل هذا جزءاً من الخطوات التي تتخذها الهيئة لضمان التطبيق السلس للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال ("قانون ضريبة الشركات") الذي يُطبق على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023.

وتأتي حملة الهيئة استكمالا لبرنامج التوعية العامة بضريبة الشركات الذي نفذته وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بين ديسمبر 2022 ويونيو 2023 حيث شمل تنظيم العديد من جلسات التوعية والجلسات النقاشية التي ركزت على تقديم لمحة عامة عن قانون ضريبة الشركات عقب صدوره وشرح وتوضيح السمات الرئيسية لأهم قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية ذات الصلة وتأثيرها علا الشركات والأعمال.

وتشمل الحملة التوعوية العامة مجموعة من الأنشطة، بما في ذلك سلسلة من ورش عمل توعوية افتراضية وحضورية ستنعقد في مختلف أنحاء الدولة وكذلك عبر الانترنت، وذلك ابتداءً من تاريخ 12 يوليو 2023 لزيادة الوعي والوصول إلى أكبر عدد من دافعي الضريبة. كما أن ورش العمل تعكس الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة باعتبارها الجهة المختصة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية.

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، سعادة خالد علي البستاني: "إن للهيئة الاتحادية للضرائب دور محوري واهتمام حقيقي بتوعية مجتمع الخاضعين للضريبة والأشخاص الآخرين بالتزاماتهم بموجب نظام ضريبة الشركات. وتمثل هذه الحملة التوعوية بداية مرحلة جديدة من تهيئة مجتمع الأعمال لتنفيذ قانون ضريبة الشركات والامتثال لأحكامه بما يعزز ثقتهم بالنظام الضريبي في الدولة وبكفاءة الهيئة في إدارة الضرائب بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية."

وأشار المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، أن ضريبة الشركات هي ضريبة مباشرة تُفرض على صافي ربح الشركات والأعمال الأخرى، وأضاف: "ندرك أن ضريبة الشركات تعد نظاماً جديداً بالنسبة لبعض الفئات من الخاضعين للضريبة مثل الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي قد لا تكون مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي قد يحتاجون إلى مساعدة وإرشادات لفهم التزاماتهم. وتُشجع الهيئة الاتحادية للضرائب الامتثال الطوعي لقانون ضريبة الشركات من خلال سياسات، وإجراءات مرنة، وفعالة وشفافة."

مع الإعلان عن تطبيق ضريبة الشركات في الدولة، كثفت الهيئة الاتحادية للضرائب جهودها بالتعاون مع الجهات المختصة لتطوير آليات دقيقة ومرنة لتنفيذ النظام الجديد وفقاً لأفضل المعايير المتبعة عالمياً وضماناً لبيئة تدعم نمو الأعمال وجذب الاستثمارات والارتقاء باقتصاد الدولة.

وكانت الهيئة قد أعلنت سابقاً عن فتح باب التسجيل في نظام ضريبة الشركات للشركات المُساهمة العامّة والشركات المساهمة الخاصة والشركات الخاصّة الأخرى اعتباراً من 15 مايو 2023، مشيرةً إلى أن باب التسجيل للفئات الأخرى من الأشخاص الخاضعين للضريبة سيكون متاحاً في وقتٍ لاحق. كما عقدت الهيئة في الأسابيع الماضية سلسلة من ورش العمل التوعوية الافتراضية حول التسجيل في ضريبة الشركات، وتواصل عقدها لعرض خطوات التسجيل في ضريبة الشركات على منصة "إمارات تاكس".

وتدعو الهيئة جميع الخاضعين للضريبة للانضمام إلى ورش العمل التوعوية القادمة والتي ستركز على المبادئ العامة حول ضريبة الشركات. يمكن الاطلاع على جدول الورش التوعوية وتفاصيلها من خلال الرابط التالي: https://rb.gy/pb0c8

ولمزيد من المعلومات حول ضريبة الشركات ومختلف المواد التعريفية والإرشادات، يُرجى متابعة حسابات الهيئة على كل منصات التواصل الاجتماعي وزيارة الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة.

#بياناتحكومية

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تأسست "الهيئة الاتحادية للضرائب" بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بهدف المساهمة في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية استناداً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية وتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لتمكين الخاضعين للضرائب من الامتثال للقوانين الضريبية والإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.

وحرصت الهيئة منذ انطلاقها في عام 2017 على التعاون مع الجهات المختصة لإرساء دعائم نظام شامل متوازن لتكون الإمارات من أوائل الدول في العالم التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل يشجع على الامتثال الطوعي بإجراءات ميسرة وسريعة.. بداية من التسجيل ثم تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tax.gov.ae.