أبوظبي: أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مسكوكة تذكارية من الفضة بمناسبة احتفالات دبي الإسلامي بيوبيله الذهبي، والإنجازات التي حققها منذ تأسيسه في عام 1975 على مستوى القطاع المصرفي في الدولة، حيث تم إصدار 7000 مسكوكة من الفضة، منها 2000 مسكوكة بزنة 50 غراماً و5000 مسكوكة بزنة 20 غراماً بناءً على طلب البنك.

ويتضمن الوجه الأمامي للمسكوكة عبارة "50 عاماً من التقدم" باللغتين العربية والإنجليزية للدلالة على الفترة الزمنية من عام 1975 الى 2025، بالإضافة إلى اسم "بنك دبي الإسلامي" باللغتين العربية والإنجليزية. أما الوجه الخلفي للمسكوكة، فيتضمن القيمة الإسمية للمسكوكة "50 درهماً" باللغة العربية، محاطاً بإسم "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي" باللغتين العربية والإنجليزية.

ويأتي إصدار المسكوكة ضمن احتفالات دبي الإسلامي بذكرى تأسيسه وإنطلاق مسيرته الحافلة بالنمو والتطور والإنجازات على مدى خمسين عاماً، ليغدو مؤسسة مالية بارزة في دولة الإمارات، تقدم خدمات مصرفية مبتكرة للأفراد والشركات، بما يتماشى مع التطلعات الاقتصادية والتنموية للدولة. وقد تم تسليم المسكوكات التذكارية إلى دبي الإسلامي، ولن تكون متاحة للبيع في المصرف المركزي أو دبي الإسلامي.

بهذه المناسبة، صرح سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة: "يأتي إصدار المصرف المركزي للمسكوكات التذكارية تجسيداً لمسيرة خمسين عاماً من العطاء لدبي الإسلامي ودوره الفعّال في دعم الاقتصاد الوطني. ويعكس هذا الإصدار دعم المصرف المركزي في توثيق الإنجازات المؤسسية البارزة التي تشكّل جزءاً من تاريخ القطاع المالي في الدولة وتسلّط الضوء على الجهود المتواصلة التي تهدف إلى تعزيز الثقة والاستقرار المالي في الدولة".

من جانبه، قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي: "نتقدّم بجزيل الشكر والامتنان إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على تبنيه مبادرة دبي الإسلامي في إصدار مسكوكات تذكارية احتفاءً باليوبيل الذهبي للبنك، وتوثيقاً لمسيرة امتدت لخمسين عاماً من الإنجازات، مما يُجسّد شراكةً استراتيجيةً ممتدةً عبر العقود، ويُبرز التزامنا المشترك ببناء اقتصاد مرن، شامل، وطموح يستشرف آفاق المستقبل".

-انتهى-

#بياناتحكومية