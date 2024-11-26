تعد هذه الشراكة الأولى من نوعها بين أي بنك في منطقة الشرق الأوسط ومؤسسة تمويل التنمية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق، احدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن دخوله في شراكة تمويل تجارة بقيمة 50 مليون دولار مع الشركة البريطانية الدولية للاستثمار (BII)، مؤسسة تمويل التنمية والمستثمر المؤثر في المملكة المتحدة، وذلك بهدف تعزيز أنشطة تمويل التجارة عبر الحدود في الأسواق الناشئة الرئيسية في جميع أنحاء جنوب آسيا وإفريقيا.

ويساهم هذا التعاون في توفير السيولة المطلوبة بالدولار الأميركي لدعم استيراد السلع الأساسية إلى هذه البلدان خلال الظروف الاقتصادية الصعبة، كما أنه يوفر حلاً للفجوة المتنامية في مجال تمويل التجارة، والتي يدفعها ارتفاع مستويات التضخم وانخفاض اهتمام المستثمرين خارج الخدمات المصرفية التقليدية.

وبموجب التوقيع على اتفاقية رئيسية لمشاركة المخاطر بين الطرفين ، ستفيد هذه التسهيلات التي توفرها الشركة البريطانية الدولية للاستثمار من خلال شبكة المشرق الواسعة وخبرته الكبيرة في تمويل التجارة، فى تعزيز قدرة البنك على توفير تمويل التجارة للعملاء في منطقة غرب إفريقيا وجنوب آسيا، مما يضمن استجابة أسرع ودعماً أفضل للعملاء. فضلا عن مساهمة تلك التسهيلات في تأسيس أعمال أكثر استهدافاً وكذا مطابقة الفرص مع توجهات المستثمرين.

وسيركز التعاون بين المشرق والشركة البريطانية الدولية للاستثمار في البداية على أنغولا وبنغلاديش وبنين وساحل العاج، مع خطط للتوسع في بلدان أخرى خلال العام المقبل.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال شيراديب ديب، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في المشرق: "يسعدنا جداً أن نتعاون مع الشركة البريطانية الدولية للاستثمار في شراكة ستعود بالنفع على العديد من العملاء في أسواقنا الناشئة الرئيسية، وتعزز التزامنا بالتنمية الاقتصادية المستدامة والمرنة. ويتماشى هذا التعاون، الذي يتيح لنا الاستفادة من الخبرة الكبيرة للشركة البريطانية الدولية للاستثمار، مع هدفنا في أن نصبح بنكاً متطوراً يوفر حلول مبتكرة لجميع عملائه. ونحن نتطلع قدماً لبناء علاقة تعاون طويلة الأمد ومفيدة للطرفين".

من جانبه، قال أدمير إمامي، مدير ورئيس قسم تمويل التجارة وسلسلة التوريد في الشركة البريطانية الدولية للاستثمار: "لا يمكن سد فجوة تمويل التجارة سوى من خلال التعاون والتكامل. ونحن سعداء للغاية بالعمل مع المشرق لتوسيع نطاق وصولنا إلى البلدان التي تكافح من أجل الحصول على التمويل لوارداتها وصادراتها. وتتماشى شراكتنا هذه بشكل جيد مع أهدافنا في جعل الوصول إلى تمويل التجارة أكثر سهولة، وتعزيز النمو المستدام للاقتصادات الناشئة".

نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، وما زالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بحيوية وإصرار الشركات الناشئة وروّاد الأعمال الطموحين. وباعتباره أحد أوائل البنوك الخاصة في المنطقة، تميزّ المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصّصة للعملاء الجُدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساندة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم عبر؛ "تحدَّ اليوم"، لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في مسيرتهم، ومشاركتهم في مواجهة التحدّيات وتحقيق أهدافهم المالية، وإطلاق العنان لتطلّعاتهم نحو التميّز والنجاح.

ورغم الحضور القويّ للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، إلا أنّ المقرّ الرئيسي للمشرق وعملياته العالمية ما يزال في الشرق الأوسط، ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع أنماط حياتهم، فضلًا عن إتاحة الفرص أمامهم في أي زمان ومكان. تم تصنيف المشرق العلامة التجارية المصرفية الأسرع نموًا في الشرق الأوسط وفقًا لتقرير Banking 500 rankings لعام 2024 من قبل شركة. Brand Finance

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