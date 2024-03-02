معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي: الشارقة حريصة على تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك مع شركائها الرئيسيين في جميع أنحاء العالم

الشارقة: استقبل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وفداً من الولايات المتحدة الأمريكية ضم ممثلين من قطاعات اقتصادية عدة استعرض من خلاله المكانة الاقتصادية الرائدة لإمارة الشارقة، ومقومات بيئتها الاستثمارية الجاذبة نظراً لما تتميز به من بنية تحتية متطورة ومنظومة تشريعية حديثة ومرنة، بالإضافة إلى ما تشهده من نهضة حضارية ومشاريع اقتصادية عالمية المستوى، في ظل تبني الإمارة سياسة تنويع الاقتصاد.

وكان في استقبال الوفد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بحضور سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، حيث ترأس الوفد الأمريكي سام حسّون، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة "جلوبال ليدرشيب أليانس"، وجرى خلال اللقاء تأكيد حرص المجلس على تعزيز علاقات التعاون بين إمارة الشارقة والمؤسسات الأمريكية ذات الصلة في مختلف المجالات خاصة البرلمانية والاقتصادية، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز الدعم المتبادل وتبادل الخبرات والتجارب في مجال البحوث والدراسات الاقتصادية وبيان أوجه التنمية والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع على إنجازات إمارة الشارقة في مجالات الاقتصاد والسياحة والطاقة والبيئة.

كما اطلع الوفد خلال الزيارة التي نظمها المجلس إلى مجموعة بيئة على أبرز الخدمات والحلول المتكاملة والمبتكرة التي تقدمها "بيئة" في مجال الإدارة البيئية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، واستمع إلى شرح حول

مشاريع مجموعة بيئة ومبادراتها في مجالات البيئة والاستدامة داخل إمارة الشارقة وخارجها، وما تقدمه من ابتكارات وحلول مستقبلية واعدة بعدد من القطاعات من أبرزها الطاقة المتجددة والتنقل الأخضر.

علاقات دولية بناءة

ورحب معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي بالوفد الزائر، مؤكداً أن عقد هذا اللقاء يأتي في ضوء العلاقات المتنامية بين إمارة الشارقة والولايات المتحدة الأمريكية والتي ترتكز على نموذج متميز يخدم المصالح المشتركة لدى الجانبين، مؤكداً حرص الشارقة على تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك مع شركائها الرئيسيين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن المجلس وانطلاقاً من رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يولي اهتماماً كبيراً بالنواحي الاقتصادية والثقافية والتعليمية من خلال جلساته وكذلك أعمال لجانه ومختلف خططه وبرامجه التي ينفذها ويعمل على تعزيز أعمال مختلف القطاعات في إمارة الشارقة ومن ضمنها الاقتصادية التي يقع على عاتقها العديد من المهام والمرئيات في تسهيل السبل لممارسة الأعمال ودعم مجتمع الأعمال وازدهاره، ومن هنا فأن هذا اللقاء يفتح المجال للمؤسسات الاقتصادية الأمريكية للاطلاع على مقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها إمارة الشارقة كواحدة من أهم مراكز الأعمال في العالم، مشيراً إلى أن قضايا التنمية المستدامة والبيئة تحظى باهتمام كبير من المجلس نظراً لدورها الكبير في مواجهة تداعيات التغير المناخي وتعزيز جودة الحياة المجتمع ، من خلال حرص المجلس على متابعة عمل الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بالقضايا البيئية ومن ضمنها مجموعة بيئة الذراع البيئي في الإمارة.

تجربة برلمانية رائدة

من جانبه أشاد الوفد الأمريكي بالتجربة البرلمانية التي تشهدها إمارة الشارقة، الأمر الذي يتجسد بوضوح بمدى حجم الإنجاز الذي تحقق على صعيد ممارسة المجلس لصلاحياته واختصاصاته، معرباً عن تطلعه بأن تسهم هذه الزيارة في الوصول إلى آفاق رحبة من التعاون الاقتصادي واستغلال الفرص الاستثمارية في كلا البلدين التي يمكن أن تتوفر للمستثمرين بالشكل الذي يخدم المصالح الثنائية المشتركة.

وفي ختام اللقاء جال الوفد في مبنى المجلس الاستشاري واطلعوا على قاعاته والقاعة الرئيسة ومكتبة المجلس الاستشاري وما تضمه المكتبة من كتب متخصصة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

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