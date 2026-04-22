دبي، الإمارات العربية المتحدة: ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الثالث والتسعين للمجلس، الذي عُقد افتراضياً، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.

حضر الاجتماع سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من سعادة مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وسعادة عبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسعادة حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول ودوسب، ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.

استعرض المجلس استراتيجية دبي للتوسع في منافذ بيع الوقود بالتجزئة وناقش عدداً من المبادرات الاستراتيجية التي تسهل من عمليات التعبئة لدى المستهلكين وضمان سلاسة حركة المرور في محطات تزويد وقود المركبات. كما تم استعراض توظّيف هيئة كهرباء ومياه دبي للذكاء الاصطناعي في عملياتها التشغيلية عبر تطوير أول نظام تحكم ذكي للتوربينات الغازية عالمياً في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه وتطوير "المهندس الافتراضي" المتوقع إطلاقه في يونيو 2026 لتعزيز الكفاءة والأداء.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: "انسجاماً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في مشاريعنا الريادية، مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، لتعزيز كفاءة الطاقة والطاقة النظيفة واسهم ذلك في خفض التكاليف ورفع الإنتاجية والكفاءة في المجمع ، التي بلغت قدرته 3,860 ميجاوات (21.5%) مع توقع تجاوز نسبة الطاقة النظيفة 36% من مزيج الطاقة بحلول 2030.و يدعم ذلك مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050، وصولاً إلى 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول 2050"."

من جانبه، قال سعادة أحمد بطي المحيربي: "حرص المجلس الأعلى للطاقة وشركة بترول الامارات الوطنية – اينوك على تفعيل عدد من الاجراءات القيمة التي تساعد على ضمان سلامة عملية تعبئة الوقود في مختلف محطات التزويد وتحسين عمليات مرور المركبات"

