ستساهم بيبسيكو عبر هذه المذكرة في دعم برامج استخدام المياه التقليدية والغير تقليدية

الرياض: وقعت المؤسسة العامة للري وشركة بيبسيكو للصناعات الغذائية صباح الأحد ٢٧/ ١١ / ١٤٤٣ هجري الموافق 26 يونيو 2022 ميلادي، مذكرة تفاهم بغرض تعزيز التعاون في البحث العلمي والتقني بشأن استراتيجيات الترشيد في استهلاك المياه، وتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بتقنيات الري التي يمكن تنفيذها، وبما يتماشى مع استراتيجية الطرفين في تعزيز المشاركة الفاعلة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ذات الصلة بالأمن المائي والزراعي .

ووقع المذكرة سعادة رئيس المؤسسةالعامة للري د.فؤاد آل الشيخ مبارك ومن جانب شركة بيبسيكو سعادة نائب الرئيس للشؤون الخارجية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان الأستاذ وائل محمد إسماعيل.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم شركة بيبسيكو بالمشاركة ورعاية العديد من المبادرات والمشاريع، التي تدعم برامج استخدام المياه التقليدية والغير تقليدية، والقائمة على التقنيات الزراعية الحديثة ذات القيمة المضافة والمرشّدة لإستهلاك المياه، إضافة إلى تمكين الكفاءات السعودية في هذا القطاع من خلال نقل المعرفة وبناء القدرات ودعم التعّلم بالممارسة، التي من شأنها إحداث طفرة في استخدام تقنيات بقطاع الري، وكذلك دراسة إقامة مشروع للمزارعين السعوديين لإبتكار منتجات جديدة من المحاصيل المتاحه بتقنيات حديثة في المملكة.

وبهذه المناسبة، أعرب سعادة الأستاذ وائل عن سعادته بهذه الخطوة والتي سيكون لها الأثر الإيجابي الواسع، ضمن إطار مبادرات شركة بيبسيكو لتمكين استدامة المياه، وقال: "من خلال هذا التعاون مع المؤسسة العامة للري، سنتمكن من تعزيز إسهاماتنا في المملكة العربية السعودية، والتأكيد على التزام شركة بيبسيكو المستمر تجاه البلاد، وعلى سجّلها الحافل بكونها إحدى الشركات الرائدة في السوق السعودية بتاريخ يمتد لأكثر من 60 عاماً".

من جهته أعرب سعادة د. آل الشيخ مبارك عن أهمية هذه الاتفاقية والشراكة مع شركة بيبسيكو والتي تأتي ضمن جهود المؤسسة في جانب رفع كفاءة إعادة استخدام المياه والذي تسعى المؤسسة من أجله لضمان استدامة الموارد المائية والأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية.

#بياناتحكومية

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نُبذة عن بيبسيكو:

يستمتع المستهلكون بمنتجات "بيبسيكو" أكثر من مليار مرة في اليوم في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وسجلت الشركة العالمية نتائج مميزة في عام 2021 بصافي إيرادات بلغ 79 مليار دولار أمريكي بفضل محفظة منتجاتها المتنوعة من المأكولات الخفيفة والمشروبات المنعشة، والتي تتضمن "ليز" و"دوريتوس" و"شيتوس" و"جاتوريد" و"بيبسي كولا" و"ماونتن ديو" و"كويكر" و"صودا ستريم". وتشمل منتجات "بيبسيكو" تشكيلة واسعة من المشروبات والمأكولات الشهية، وتتضمن العديد من العلامات التجارية الرائدة التي تحقق كل منها مبيعات تجزئة سنوية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار أمريكي.

وتمارس بيبسيكو أعمالها انطلاقًا من رؤيتها الطموحة بأن تكون شركة رائدة عالميًا في تقديم الأغذية والمشروبات اللذيذة، من خلال الفوز عبر استراتيجية "بيبسيكو الإيجابية" pep+ للتحول الشامل، التي تضع الاستدامة والرأس المال البشري في صميم أعمال الشركة من أجل خلق قيمة مشتركة وتحقيق النمو عبر العمل بطريقة آمنة تجاه الكوكب وإلهام التغيير الإيجابي لكوكب الأرض وسكانه. المزيد من المعلومات متوفرة على الموقع الإلكتروني www.pepsico.com.