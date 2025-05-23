الجزائر العاصمة، الجزائر – يسر المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتوفير خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، الإعلان عن تعاون استراتيجي مع بنك نيجيريا للتصدير والاستيراد، حيث وقعت المؤسستان مذكرة تفاهم للتعاون خلال اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية السنوي لعام 2025، الذي عُقد في الجزائر.

تمت مراسم التوقيع برئاسة الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والسيد أبا بيلو، الرئيس التنفيذي لبنك نيجيريا للتصدير والاستيراد. تُؤسِّس مذكرة التفاهم هذه إطارًا استراتيجيًا لتعزيز التعاون بين المؤسسة وبنك نيجيريا للتصدير والاستيراد، مع التركيز على المجالات الرئيسية التي تسهم في تعزيز تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. كما تسعى هذه الشراكة إلى تحفيز العلاقات المالية والتجارية ودفع النمو الاقتصادي داخل الدول الأعضاء في المؤسسة وخارجها.

وستعزز هذه الشراكة تبادل الخبرات في مجال تأمين ائتمان الصادرات والتأمين على الاستثمار، إلى جانب تنفيذ أنشطة تسويق مشترك وتطوير منتجات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات أسواق التصدير والاستثمار. كما ستُنفذ مبادرات لبناء القدرات لضمان تمكين بنك نيجيريا للاستيراد والتصدير من تحقيق منافع طويلة الأجل بشكل مستدام. وسيسمح هذا التوجه الاستراتيجي للبنك بالاستفادة المثلى من قدراته، بدعم من المؤسسة، لتحقيق أهدافه الطموحة. بالإضافة إلى ذلك، انضم بنك نيجيريا للاستيراد والتصدير إلى اتحاد أمان، مما يعزز من حضوره ضمن شبكة مؤسسات تأمين ائتمان الصادرات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

أعرب الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عن حماسه تجاه هذه الشراكة، مشيرا إلى أنّ: "مذكرة التفاهم هذه تمثل محطة هامة في إطار التزامنا بدعم قطاعات التصدير والاستثمار في دولنا الأعضاء. ومن خلال التعاون مع بنك نيجيريا للاستيراد والتصدير، نحن نعزز الأسس اللازمة لزيادة تدفقات التجارة والاستثمار، مع توفير أدوات متقدمة للتخفيف من المخاطر للمصدّرين النيجيريين."

تصريح الرئيس التنفيذي ، بنك نيجيريا للتصدير والاستيراد "":تتماشى هذه الشراكة مع الجهود المستمرة التي تبذلها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات لتعزيز التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تقديم حلول مبتكرة في التأمين وإعادة التأمين. سوف يلعب هذا التعاون بين المؤسسة وبنك نيجيريا للتصدير والاستيراد دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة التنافسية لكلتا المؤسستين والأطراف المستفيدة.

بذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

بدأت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) عملياتها في عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع التجارة والاستثمار بين هذه الدول من خلال تقديم خدمات التأمين على الائتمان والاستثمار. وتُعد المؤسسة الجهة الوحيدة في العالم متعددة الأطراف التي تقدم خدمات تأمين إسلامية، وكانت في طليعة الجهات التي وفّرت مجموعة شاملة من أدوات التخفيف من المخاطر لدعم التجارة والاستثمارات العابرة للحدود بين الدول الأعضاء الخمسين. وللسنة السابعة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) بدرجة "Aa3" من وكالة "موديز"، مما يضع المؤسسة في مصافّ الرواد ضمن قطاع تأمين المخاطر الائتمانية والسياسية. بالإضافة إلى ذلك، حصلت على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة “AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة " ستاندارد أند بورز". وترتكز صلابة المؤسسة على سياساتها الحكيمة في الاكتتاب، وترتيبات إعادة التأمين القوية، وإطارها المتين لإدارة المخاطر. ومنذ إنشائها، قامت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بتأمين ما يزيد عن 121 مليار دولار أمريكي من العمليات التجارية والاستثمارية، دعماً لقطاعات حيوية تشمل الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.

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