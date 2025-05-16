دبي، الإمارات العربية المتحدة: ضمن جهودها لمساعدة الموظفات على تحقيق التوازن بين حياتهن العملية والاجتماعية، نظمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي رحلة إلى "عين دبي"، أكبر عجلة مشاهدة في العالم، وإحدى أبرز مناطق الجذب في الإمارة، حيث اختبرت 60 موظفة من موظفات الهيئة تجربة ترفيهية مميزة واستمتعن بمشاهدة أجمل معالم دبي وأفضل الإطلالات السياحية على ارتفاع 250 متراً في قلب جزيرة "بلوواترز".

وأكدت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة التزام اللجنة بتنظيم الفعاليات الاجتماعية والثقافية التي تثري تجربة الموظفات وتدعم التوازن بين حياتهن المهنية والاجتماعية.

وأضافت الجوكر: "نحرص في اللجنة النسائية على تنظيم فعاليات متنوعة تهدف إلى توطيد روح الفريق الواحد، ودعم الموظفات في مختلف الجوانب الاجتماعية والثقافية، وتوفير فرص التواصل والتعارف خارج نطاق العمل، مما ينعكس إيجاباً على بيئة العمل ويعزز الإنتاجية وروح الانتماء المؤسسي."

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