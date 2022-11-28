ضمن حملاتها التوعوية لضمان السلامة على الطرق

أبوظبي - تماشياً مع الأهداف الإستراتيجية للجنة المشتركة للسلامة المرورية التي تترأسها دائرة البلديات والنقل وتضم في عضويتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الصحة ومركز النقل المتكامل أطلقت اللجنة ممثلة بمركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل سلسلة من الحملات التوعوية الهادفة إلى تعزيز أمن وسلامة مستخدمي الطريق في إمارة أبوظبي.

حيث تم إطلاق حملة توعوية لقائدي المركبات بضرورة التركيز أثناء القيادة وعدم الانشغال بغير الطريق تجنباً لوقوع الحوادث وحفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

إن السلوكيات التي تشتت انتباه السائق وتشغله عن الطريق وتحد من سيطرته على قيادة المركبة بأمان تتمثل في أغلبها باستخدام الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الانشغال مع الركاب داخل المركبة أو تناول المأكولات أو استخدام المكياج أثناء القيادة والتي تبدو لصاحبها أنها سهلة وبسيطة ولكن في حقيقة الأمر هي سلوكيات خاطئة وقد تكون قاتلة خلال ثوان معدودة، حيث قد تتسبب في فقدان السيطرة وانحراف المركبة بشكل خطير وإلحاق الضرر بسلامته وسلامة الآخرين أو تهدد حياتهم.

شددت الحملة على أهمية التركيز أثناء القيادة وعدم الانشغال بغير الطريق حيث يعتبر قائد المركبة مسؤولاً مسؤولية أخلاقية ومجتمعية عن سلامته وسلامة الآخرين وأن خطأً واحدا قد يغير حياته وأسرته إلى الأبد.

يُذكر أن هذه الحملة التوعوية تأتي ضمن سلسلة من الحملات التي تنفذها اللجنة المشتركة للسلامة المرورية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة بهدف رفع الوعي المروري لمستخدمي الطريق وحث السائقين على الالتزام بالقيادة الآمنة وإرشادات السلامة والتركيز أثناء القيادة والالتزام بحدود السرعة المقررة لتفادي وقوع الحوادث وبما ينسجم مع استراتيجية الرؤية الصفرية التي أطلقتها اللجنة سابقاً بهدف خفض أعداد وفيات الحوادث على الطرق وصولاً إلى صفر وفيات، لترسيخ بيئة نقل آمنة ومستدامة تسهم في تحقيق تطلعات ورؤية القيادة الرشيدة تجاه تعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

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