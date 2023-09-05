ضمن الحملة الوطنية للأمن والسلامة بمحطات الوقود

يستهدف كافة مستخدمي ومرتادي محطات الوقود في جميع إمارات الدولة

يتكون من 9 أقسام موزعة بين محوري الوعي والالتزام

دبي، أطلقت اللجنة المشتركة للأمن والسلامة الممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، والقيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية وشركائها الاستراتيجيين، استبياناً شاملاً لقياس مستوى الوعي والالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة في المحطات، وذلك ضمن حملتها الوطنية التوعوية المشتركة للأمن والسلامة بمحطات الوقود لصيف 2023، التي تنظمها بالشراكة مع شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك"، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" – أدنوك للتوزيع ، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول "امارات" والتي تستمر حتى الـ 25 سبتمبر الجاري.

ويتضمن الاستبيان الذي يستهدف كافة مستخدمي ومرتادي محطات الوقود في جميع إمارات الدولة، ويأتي باللغتين العربية والانجليزية، 9 أقسام موزعة بين محوري مستوى الوعي والالتزام بإجراءات وقواعد الأمن والسلامة في المحطات والتي تدعو إليها الحملة والمتمثلة في إبطاء السرعة إلى (20 كم/ساعة) عند الدخول إلى المحطة، وعدم ترك المركبة والامتناع عن التدخين وإطفاء المحرك وإغلاق خزان الوقود، حيث يتم إجراء الاستبيان في كافة محطات الوقود في الدولة وسيكشف عن النتائج في ختام الحملة.

تعزيز مؤشرات الأمن والسلامة

وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول أن إطلاق الاستبيان يأتي في إطار حرص اللجنة المشتركة للأمن والسلامة على رصد مستويات الوعي والالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة في المحطات، بهدف تعزيزها وتحقيق أعلى مؤشرات الأمن والسلامة في محطات الوقود وضمان سلامة الأرواح والممتلكات، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تولي سلامة وأمن أفراد المجتمع أهمية قصوى، وانطلاقاً من إيمانها بمكانة وأهمية الإنسان، باعتباره الركيزة والثروة الحقيقية للدولة وأساس التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دولة الإمارات في كافة المجالات.

مواصلة النجاحات

من جانبه أشار سعادة سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة "إينوك" إلى أن إطلاق الاستبيان يفتح المجال نحو تمكين الحملة من تحقيق المزيد من النتائج المتميزة، ولا سيما أن الحملة تعتمد بشكل رئيسي على توظيف قنوات الاتصال المختلفة، بما في ذلك استطلاعات الرأي، بصفتها وسيلةً لتعزيز التفاعل مع جميع الفئات المستهدفة ومعرفة مستوى الوعي بالإجراءات والقواعد السليمة الواجب اتباعها في محطات الوقود وبالتالي العمل على تعزيزها باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق أعلى مؤشرات الأمن والسلامة في محطات الوقود.

التحديث والتطوير

من جهته أشار سعادة المهندس بدر سعيد اللمكي الرئيس التنفيذي لـ "أدنوك للتوزيع " إلى أن إطلاق الاستبيان يأتي ضمن الجهود الرائدة التي تبذلها اللجنة المشتركة للأمن والسلامة وشركاءها لتعزيز نجاحات الحملة وتمكينها من تحقيق مستهدفاتها على صعيد ضمان أعلى مؤشرات السلامة في محطات الوقود وتعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع لحماية الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أهمية الاستبيان في مساعدة اللجنة على استقصاء مدى وعي مستخدمي ومرتادي محطات الوقود والتزامهم بقواعد الأمن والسلامة، والوصول إلى نتائج ومرئيات لها دلالات ومخرجات هامة تساعد في تحديث وتطوير أنشطة الحملة لتواصل إنجازاتها ونجاحاتها التي حققتها خلال السنوات الماضية.

شريك رئيسِ

إلى ذلك أكد سعادة علي خليفة الشامسي مدير عام مؤسسة الإمارات العامة للبترول "امارات" أن الجمهور يعتبر شريكاً رئيسيًا في تحقيق جهودنا نحو تعزيز مؤشرات الأمن والسلامة في محطات الوقود، وفي ضوء ذلك يأتي إطلاق هذا الاستبيان لتحقيق عدد من المستهدفات من أبرزها تعزيز مشاركة أفراد المجتمع بالحملة، والخروج بمعطيات وبيانات مهمة تدعم جهود الحملة في تعزيز أسس السلامة والأمن في محطات الوقود وضمان سلامة مستخدمي ومرتادي المحطات، داعياً أفراد المجتمع إلى المشاركة بالاستبيان والالتزام بإجراءات السلامة الخمسة التي تسلط الحملة الضوء عليها هذا العام لضمان سلامتهم وسلامة الجميع.

ونجحت الحملة، منذ انطلاقها في تحقيق العديد من النجاحات من أبرزها تعزيز وعي أكثر من 100 ألف شخص يومياً من السائقين ومرتادي محطات الوقود بقواعد السلامة والأمن المتبعة في المحطات، ورفع نسبة التزامهم بهذه القواعد.

#بياناتحكومية

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