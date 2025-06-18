مدينة الكويت، نظّمت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، بالتعاون مع ذا بيزنس يير، فعالية "دائرة القيادة الفكرية: تمكين تحوّل الطاقة" اليوم في نادي تشييرمانز كلَب، برج كيبكو. جمعت الفعالية كبار صناع القرار من قطاعات الطاقة والمالية في الكويت، إلى جانب شركات عالمية وشركاء دوليين، بهدف رسم ملامح مستقبل الطاقة في البلاد.

شهدت هذه النسخة من سلسلة دائرة القيادة الفكرية كلمة رئيسية قدّمها سعادة الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، حيث استعرض النهج الإستراتيجي لدولة الكويت نحو تحقيق الحياد الصفري في الانبعاثات وتعزيز تنويع مصادر الطاقة.

أبرز محمد ملا يعقوب، مساعد المدير العام لتطوير الأعمال في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تسريع تحوّل الطاقة في الكويت وجذب الاستثمارات المستدامة.

قال حمد المرزوق، الرئيس التنفيذي للأعمال المؤسسية في زين الكويت: "بصفتنا شريكًا موثوقًا ومحوريًا في رحلة التحوّل الرقمي في الكويت، تلتزم زين بتمكين تطوّر قطاع الطاقة من خلال التقنيات المتقدمة والتعاون الفعّال. يكمن مستقبل الطاقة في كيفية تسخير الابتكار لدفع الاستدامة والمرونة والنمو الاقتصادي طويل الأمد، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذا التحوّل."

قدّمت شركة شِل الكويت، ممثّلة بأنور المطلق، رؤى حول التقدّم في مجالات الاستكشاف والإنتاج، ودور الخبرات الدولية في تحقيق أهداف الكويت الإنتاجية لعامي 2035 و2040.

أكدت جمعية البنوك الكويتية (كي بي إيه)، الراعي الاستراتيجي، دور القطاع المالي في تمكين التحوّل في قطاع الطاقة وتحريك رؤوس الأموال نحو البنية التحتية الخضراء.

استعرض النقاش خارطة طريق الكويت نحو الحياد الصفري في الانبعاثات بحلول عام 2050، ودور الابتكار والاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع، والاكتشافات الأخيرة في مجالات الاستكشاف والإنتاج، بما في ذلك حقول النخثة، الجليعة، وشمال الوفرة. تبادل الحاضرون الآراء حول كيفية استغلال هذه التطورات لدفع التنويع الاقتصادي ووضع الكويت كمركز للابتكار في الطاقة والشراكات عبر الحدود.

وشارك في المائدة المستديرة شخصيات بارزة منها الشيخ أحمد ضويج جابر الصباح، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي؛ بدر إبراهيم العطار، المدير العام للتخطيط والمالية في الشركة الكويتية للبترول؛ أنور المطلق، نائب الرئيس للاستكشاف ورئيس شركة شِل الكويت؛ مشعل س. إسبيتة، نائب رئيس شركة إمكان الدولية؛ أنطونيو أزيفيدو كامبوس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة هَب تو إنيرجي؛ وأدار الجلسة ألكسندر كرونيك، المستشار الأول لرئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي.

حظي الحدث بدعم مجموعة متميزة من الرعاة، بما في ذلك شل وزين كرعاة تنفيذيين؛ وجمعية المصارف الكويتية وشركة إمكان العالمية كرعاة استراتيجيين؛ ونادي الرئيس كشريك رئيسي؛ وعالم آي تي إل كشريك للفعالية.

قدّم الحدث منصة للحوار العميق والتعاون الهادف إلى دفع تحوّل الطاقة في الكويت وجذب الاستثمارات.

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