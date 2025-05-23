مدينة الكويت: نظّمت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت (KDIPA) بالتعاون مع منصة The Business Year ملتقى "الكويت: عهد جديد 2025" الرفيع المستوى، والذي شكّل محطة بارزة للإطلاق الرسمي لتقرير The Business Year: Kuwait 2025، أحدث إصدارات السلسلة السنوية التي تسلّط الضوء على المشهد الاقتصادي في البلاد. وقد جمع الملتقى نخبةً من القيادات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، وأبرز الشخصيات الاقتصادية، ضمن نقاشات استراتيجية تناولت سُبل تسريع التحول الاقتصادي في الكويت، من خلال جذب الاستثمارات، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز مرونة القطاع الصناعي.

شهدت الفعالية كلمات افتتاحية بارزة من معالي السيد خليفة عبد الله العجيل، وزير التجارة والصناعة في دولة الكويت، الذي قال: "نحن ملتزمون بتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية كويت 2035 من خلال تعزيز الخدمات الرقمية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومواءمة جهودنا مع التوجهات الاقتصادية العالمية".

من جانبه، شدّد السيد خالد الشملان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، على أهمية تعزيز القطاع المالي الكويتي باعتباره بوابة لإطلاق الإمكانات الاقتصادية طويلة الأمد، قائلاً: "المؤسسات المالية القوية ليست فقط محركات للنمو، بل هي أيضاً صمام أمان لصمود الدول. ومع تقدم الكويت نحو تحقيق رؤية 2035، نؤكد في بيت التمويل الكويتي التزامنا بتوفير الأدوات المالية والمنصات الاستثمارية اللازمة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز التنمية المستدامة".

وقال السيد وليد الخشتي، الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في شركة زين الكويت، ،: "في زين، نؤمن بأن مستقبل الكويت الرقمي يقوم على الشراكات الذكية والتكنولوجيا الهادفة. ونحن فخورون بدعم التحول الاقتصادي في البلاد ورؤية 2035 من خلال تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي، وتمكين الكفاءات الوطنية، وبناء شبكات رقمية مستدامة. ونشكر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وThe Business Year على إتاحة هذا المنبر الحيوي الذي يجمع الحكومة والقطاع الخاص لصياغة مستقبل أكثر شمولاً ومرونة وابتكاراً للكويت".

وسلط السيد فيصل الخالدي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الكويت للحديد والصلب، الضوء على الدور المحوري للصناعة في التحول الاقتصادي للكويت، قائلاً: "في شركة حديد الكويت، نعتبر النمو الصناعي ركيزة أساسية للتنمية الوطنية، ومشاركتنا في فعالية إطلاق عهد الكويت الجديد 2025 تعكس التزامنا بالاستثمار الاستراتيجي وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص".

كما شهد الحدث حضور عدد من المتحدثين البارزين، من بينهم السيد فيصل صرخوه، نائب رئيس اتحاد شركات الاستثمار والرئيس التنفيذي لشركة كامكو إنفست؛ والسيد عبدالرحمن الخنه، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيوت للاستثمار؛ والسيد خليفة اليعقوب، الشريك الإداري في مجموعة اليعقوب والفوزان القانونية؛ والشيخ أحمد دعيج جابر الصباح، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي؛ والسيد راشد المنيعي، الرئيس التنفيذي لشركة المشروبات المتحدة؛ والسفيرة آن كويستينن، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الكويت؛ والسيد أحمد الخرافي، الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للحديد.

وشهد الملتقى عقد جلستين نقاشيتين، ناقشت كلٌّ منهما محاور أساسية في مسيرة التحول الاقتصادي للكويت. حملت الجلسة الأولى عنوان "القطاعات والمجالات الاستراتيجية لتعزيز الاستثمار"، وتناولت تحولات مشهد الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت، والتوجه نحو الإدراج العام في السوق، وأهمية تطوير الأطر التنظيمية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص. أما الجلسة الثانية، فجاءت تحت عنوان "تطور الصناعة الكويتية: التنويع والاستدامة كركائز للمرونة الاقتصادية"، واستعرضت سُبل تحديث القاعدة الصناعية للدولة، مع التركيز على الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

وقد حظي ملتقى الكويت: عهد جديد 2025 بدعم ورعاية عدد من المؤسسات البارزة، حيث تولت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA) دور الشريك المضيف، بينما شملت قائمة الرعاة الذهبيين كل من بيت التمويل الكويتي، وزين الكويت، والشركة المتحدة لصناعة الحديد. كما انضمت مجموعة بيوت للاستثمار كراعٍ فضي، إلى جانب اتحاد شركات الاستثمار وشركة الصفاة للاستثمار كشركاء استثماريين. وشملت قائمة الشركاء أيضًا اتحاد مصارف الكويت كشريك مصرفي، ومجموعة اليعقوب والفوزان القانونية كشريك قانوني، ومجموعة M2R كشريك إعلامي ذهبي. كما ساهمت في دعم الملتقى كل من شركة تراكس، وهي أكبر شبكة اتصال مستقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وصحيفة القبس، وشركة ITL World بصفتها شريكًا للسفر، إضافة إلى عدد من شركاء التنفيذ، مثل ميديا لاين، وأطياب المرشود، وبيضون للتجارة، وأباتشي للتصوير، وشركة الملا للتأجير والتشغيل.

وستواصل The Business Year تسليط الضوء على أبرز التطورات الاقتصادية في الكويت، إلى جانب تغطية معمقة للمستجدات في أسواق الخليج والعالم، من خلال منشوراتها القادمة، وموقعها الإلكتروني، ومنصاتها الرقمية، وسلسلة فعالياتها المستمرة التي تضم مقابلات حصرية، وتحليلات قطاعية، وآراء نخبة من الخبراء الذين يرسمون ملامح الاقتصاد الجديد.

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