الامارات العربية المتحدة – رأس الخيمة – أشاد سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة ، بعمق ومتانة العلاقات التي تربط بين الكويت والامارات ، والتعاون المثمر بينهما في مختلف المجالات ولاسيما التجارية.

جاء ذلك خلال لقائه القنصل العام لدولة الكويت في إمارة دبي والامارات الشمالية سعادة خالد عبد الرحيم حسين الزعابي ، بحضور عضوين من أعضاء القنصلية ، والدكتور أحمد الشميلي مدير عام الغرفة بالوكالة ، وبحثا معاً أوجه التعاون الثنائي بين إمارة رأس الخيمة والكويت في المجالين التجاري والتكامل الاقتصادي ، كما بحثا الاجتماع آلية مشاركة الشركات الكويتية في الفرص الاستثمارية في إمارة رأس الخيمة .

وقال النعيمي أن تجار الكويت لهم دور كبير منذ القدم في التطور الاقتصادي للامارات ، مضيفاً أن العلاقات التجارية بين الكويت والامارات مميزة ولها تاريخ ضارب في القدم ، وأضاف أننا نسعى من خلال الغرفة إلى تعزيز المشاركة الكويتية في الفرص المطروحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بالمجالات التقنية والرقمية ، لتنطلق في المنطقة كما فعلت عدة شركات كويتية تتبوأ مركزا متميزا بمجالها بدولة الامارات ، لافتاً الى أن معظم استثمارات الكويتيين في القطاع العقاري الإماراتي ، ومتوقع لتلك الاستثمارات نمواً متزايداً وصعودا قويا في العام الجاري 2025 ، وذلك وسط ما يشهده السوق حالياً من طفرة كبيرة باستثمارات الخليجيين ، في ظل الثقة الكبيرة في الاقتصاد الإماراتي واستقراره .

ومن جانبه أكد سعادة القنصل الكويتي ، على عمق العلاقات الاماراتية الكويتية الأخوية والراسخة ، والتي تعززها الرؤية المشتركة والحرص على التعاون في جميع المجالات ، مما يُشكل نموذجًا يحتذى به للعلاقات العربية ، كما أشار سعادة السفير إلى أن الشراكة الاقتصادية بينهما يعززها عضويتهما في الشراكة الصناعية لتنمية اقتصادية مستدامة ، لافتاً الى إمكانية مشاركة القطاع الخاص الاماراتي بإمارة رأس الخيمة نظرائهم بالكويت ، في المشاريع التنموية في الكويت وتسهيل عملية دخوله للسوق بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ، لتحقيق نسبة أكبر من التكامل الاقتصادي بينهما ، وترجمة الامكانات المشتركة على ارض الواقع ، مؤكداً أهمية هذا التعاون في تعزيز الاستثمار وتبادل الخبرات والمعرفة في كافة القطاعات.

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