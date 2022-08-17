زار سعادة مون بيونج جون القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية في دبي مقر مجلس دبي الرياضي حيث التقى سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي واطلع على دور المجلس في إدارة وتطوير العمل الرياضي في إمارة دبي والأجندة الحافلة للفعاليات الرياضية المختلفة التي يتم تنظيمها في دبي سنويا.

وناقش سعادة أمين عام المجلس آفاق التعاون الرياضي بين الجانبين الصديقين لتحقيق الأهداف المشتركة وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة لتأثيرها الإيجابي الكبير على صحة وسعادة أفراد لمجتمع ولدورها في تعزيز سبل التقارب والتعايش والتقارب بين جميع مكونات المجتمعات، واستعرض سعادة سعيد حارب أبرز الفعاليات الرياضية التي تقام في دبي التي تتجاوز 400 فعالية في العام الواحد من بينها فعاليات رياضية تنافسية وأخرى مجتمعية في البر والبحر والصحراء والجبل والثلج وفي الصالات والملاعب المختلفة ومن بينها عشرات الفعاليات الرياضي الدولية المختلفة، وأبرز المنشآت الرياضية المصممة على أحدث طراز وفق المعايير الدولية.

وأشاد قنصل عام جمهورية كوريا الجنوبية في دبي بالتطور الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات ومن بينها المجال الرياضي وبالدور الذي يقوم به مجلس دبي الرياضي لنشر ممارسة الرياضة واستقطاب وتنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة التي تستقطب مشاركة ومتابعة فئات كبيرة من المجتمع في دولة الإمارات كما أبدى رغب الجانب الكوري في تعزيز التعاون مع المجلس في مجال الرياضة و العمل معا لاستقطاب وتنظيم فعاليات رياضية متنوعة وخصوصا في رياضة التايكواندو التي ولدت في كوريا الجنوبية وانطلقت الى مختلف دول العالم لتصبح في مقدمة الرياضات الأكثر شعبية.

وفي ختام الزيارة اصطحب حارب الضيف في جولة بمقر المجلس وأطلعه على دور الإدارات والأقسام في عمل المجلس، ودليل الفعاليات الرياضية، ومختبر الابتكار، كما قدّم للقنصل النسخة الإنجليزية من كتاب "قصتي" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، كما أهدى له درع المجلس التذكارية.

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