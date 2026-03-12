المنامة – مملكة البحرين - أكد مصرف البحرين المركزي أن القطاع المصرفي والمالي في مملكة البحرين يواصل عمله بكامل طاقته ويتمتع بالاستقرار والمرونة وأعلى درجات الجاهزية في ظل التطورات الإقليمية الراهنة و تداعيات الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تشهدها المنطقة.

وأوضح مصرف البحرين المركزي أن البنوك والمؤسسات المالية في مختلف أنحاء المملكة تواصل تقديم خدماتها للعملاء بكفاءة ودون انقطاع، مدعومةً بأطر تنظيمية متقدمة وبنية تحتية رقمية متينة جرى تعزيزها وتطويرها بشكل منهجي على مدى سنوات طويلة.

وأشار إلى أنه منذ بدء هذه التطورات الإقليمية، قام المصرف بتعزيز مستويات الرقابة والإشراف بالتنسيق مع البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية لضمان استمرارية تقديم الخدمات المالية دون انقطاع في مختلف الظروف، مؤكدًا أن جميع المؤسسات المالية في المملكة تبدي جاهزية تشغيلية عالية واستمرارية في العمل بما يعكس مستوى الاستعداد والانضباط التنظيمي الذي يميز قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين.

وأضاف أن القطاع المصرفي في مملكة البحرين يواصل تسجيل مؤشرات قوية للسلامة المالية، حيث لا تزال معدلات كفاية رأس المال والسيولة أعلى من المتطلبات الرقابية المعتمدة، كما تواصل الأنظمة المالية في المملكة، بما في ذلك أنظمة المدفوعات، العمل بكفاءة وأمان.

وبيّن مصرف البحرين المركزي أن التدابير الأمنية الميدانية والإلكترونية في جميع المؤسسات المالية تعمل بأعلى درجات الجاهزية ضمن منظومة إجراءات أمنية متكاملة وشاملة لقطاع الخدمات المالية.

وأكد المصرف التزامه الراسخ بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، وضمان استمرارية تقديم الخدمات المالية بكفاءة في مختلف أنحاء مملكة البحرين، بما يعزز الثقة بالقطاع المالي ويكرس مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي رائد.

-انتهى-

#بياناتحكومية