المنامة، مملكة البحرين : اجتمع القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد العلوي بعدد من نظرائه في صناعة الطيران ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) في العاصمة القطرية الدوحة؛ حيث رافقه عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية لطيران الخليج.

وقد اجتمع القبطان العلوي بكل من الرئيس التنفيذي لشركة بوينج السيد ستانلي ديل ونائب رئيسها السيد إحسان منير، والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التايلندية السيد سوفدهانا سيبنروانج، والرئيس التنفيذي لمصر للطيران الكابتن عمر أبوالعينين، والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكينية السيد آلان كيلافوكا، والرئيس التنفيذي لمطار شانغي السيد لي سيو هيانغ. وقد هدفت الاجتماعات المذكورة الى بحث سبل التعاون المشترك، ومناقشة الشراكات المستقبلية المحتملة، وتبادل الخبرات والأفكار فيما يخص الوضع الراهن لصناعة الطيران.

الاتحاد الدولي للنقل الجوي تأسس في العام 1945؛ وهو الاتحاد الذي تنتمي له صناعة الطيران، حيث يمثل الاتحاد 290 دولة أو 83% من حركة الطيران الدولي، وهو يسهم في تطوير الصناعة وسن قوانينها والاهتمام بما يتعلق بشئونها. تجدر الإشارة إلى أن هذا العام يشهد النسخة الـ 78 لاجتماع أياتا السنوي؛ حيث يجمع هذا الحدث الهام في مجال الطيران كبرى قيادات شركات الطيران والحكومات، في الحين الذي تواجه فيه صناعة الطيران تحديات تشغيلية وتجارية معقدة جراء تداعيات الجائحة.

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