أبوظبي: وقعت "الطارق"، الشركة التابعة لمجموعة "ايدج" والرائدة في تطوير وإنتاج الذخائر عالية الدقة طويلة المدى (LR-PGM)، مذكرة تفاهم مع شركة شركة هندوستان آيرونوتيكس (هال)، الشركة الرائدة في تصميم وتطوير وتصنيع وتوريد وصيانة الطائرات والمروحيات والمحركات ومعدات الطيران وإلكترونيات الطيران والملحقات ذات الصلة للأسواق العسكرية والمدنية. وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال معرض آيرو الهند 2023، أكبر معرض طيران في آسيا، والذي يقام في قاعدة يلاهاناكا الجوية، بنغالورو، حتى 17 فبراير.

وبموجب مذكرة التفاهم، تستكشف "الطارق" جدوى دمج مجموعتها من الذخائر الموجهة بدقة طويلة المدى مع منصات "هال" لتعزيز مرونة المهام.

ولدى توقيع الاتفاقية، قال ثيونيس بوثا، الرئيس التنفيذي لشركة الطارق: "ستتعاون الطارق مع هال لاستكشاف إمكانية تكامل مجموعة الطارق من الذخائر المعيارية طويلة المدى والقابلة للاستخدام في جميع الأحوال الجوية ليلاً ونهاراً، مع طائرات هال ذات الأجنحة الثابتة. ومن خلال شراكتنا مع هال، الشركة الرائدة في إنتاج أحدث التقنيات العسكرية للطائرات، يمكننا أن نقدم للعملاء ذخائر طويلة المدى موجهة بدقة توفر نطاقات مواجهة أكبر مع مستويات سلامة معززة".

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، نتطلع إلى تقديم ذخائر معيارية طويلة المدى موجهة بدقة وفريدة من شأنها أن توسع وتعزز قدرة الضربات الجوية للمستخدم النهائي".

وقال إس. كريشنا كومار، المدير التنفيذي (مركز أبحاث وتصميم الطائرات) في شركة هال: "إن تكامل الذخيرة عالية الدقة وطويلة المدى سيحسن من قوة ضربات طائراتنا المقاتلة. وسيقوم مركز أبحاث وتصميم الطائرات مع أصحاب المصلحة الآخرين باستكشاف إمكانيات دمج الذخائر الموجهة بدقة طويلة المدى من الطارق مع الطائرات الهندية ذات الأجنحة الثابتة".

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نبذة عن شركة هندوستان آيرونوتيكس (هال)

تأسست هال في عام 1940، وهي شركة رائدة في مجال الطيران في الهند، وتشارك في تصميم وتطوير وتصنيع وتوريد وصيانة الطائرات والمروحيات ومحركات معدات الطيران وإلكترونيات الطيران والملحقات ذات الصلة، وتعد أكبر متعهد دفاعي للقطاع العام (Defense PSU) في الهند وحاصلة على درجة "Navratna". وتضم هال حالياً 20 قسماً للإنتاج و10 مراكز بحث وتطوير موزعة على 9 مواقع جغرافية في 7 ولايات في الهند. وتشتهر هال بمنتجاتها الرئيسية مثل LCA وALH وLCH. وأكملت الشركة بنجاح 83 عاماً من النمو والمساهمة في تلبية الاحتياجات الدفاعية للهند.

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نبذة عن الطارق

تأسست شركة الطارق في عام 2012، وهي أول شركة لتصنيع أنظمة التوجيه الدقيق للذخائر الجوية التقليدية في دولة الإمارات. وتعد الطارق شركة رائدة إقليمياً في مجموعات الذخيرة الموجهة بدقة، والتي تتوافق مع جودة الشركات المصنعة العالمية على نطاق أصغر وأسرع. وتستفيد الطارق من أحدث التقنيات المتقدمة في مجال البصريات وأنظمة الدفع وقد قامت ببناء خبرتها الهندسية من خلال الابتكار المستمر لتقديم منتجات جديدة بالإضافة إلى تحسينات عملية الإنتاج.

الطارق تابعة لقطاع الصواريخ والأسلحة في مجموعة ايدج، وهي مجموعة تكنولوجية متقدمة تصنف ضمن أفضل 25 مورداً عسكرياً في العالم.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة tariq.ae-https://al

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار. ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن القومي، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية،

وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها. ويقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 20 كياناً ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، والحرب الإلكترونية والتقنيات السيبرانية، والتجارة ودعم المهام. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة edgegroup.ae

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