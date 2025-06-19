- من المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرات أكثر من 60,000 كابتن توصيل من محطات استراحة متنقلة وحقائب ترطيب وفحوصات طبية مجانية

- المبادرات متاحة لجميع كباتن التوصيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى” عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "كريم"، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس أمناء الصندوق، حيث تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك في المبادرات الصيفية السنوية لـ"كريم" والهادفة إلى دعم كباتن التوصيل في دولة الإمارات خلال أشهر الصيف. وتشهد حملة هذا العام توسعًا في نطاق الدعم ليشمل إمارات دبي، وأبوظبي، والشارقة، ورأس الخيمة، حيث من المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 60,000 كابتن توصيل يعملون عبر مختلف المنصات.

وتشمل هذه المبادرات توفير محطات استراحة متنقلة ومكيفة، بالإضافة إلى نقاط استراحة تعمل بالطاقة الشمسية المستدامة. وتم تجهيز هذه المحطات بخدمات التحكم في درجات الحرارة، واتصال مجاني بالإنترنت، ومياه شرب ومشروبات مرطبة. وقد تم توزيعها استراتيجيًا في مواقع عالية الكثافة لضمان راحة الكباتن وإتاحة مكان آمن ومنعش للاستراحة أثناء دوامهم.

وفي هذا السياق، صرّح مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كريم: "تشكّل أشهر الصيف في دولة الإمارات فترة صعبة بالنسبة لكباتن التوصيل. وقد تم تصميم هذه المبادرات لتوفير دعم ملموس ومباشر على أرض الواقع، ولتعزيز التزامنا المستمر بسلامة كباتننا. كما نفخر بشراكتنا مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى” لتوسيع نطاق هذه المبادرات في مختلف أنحاء دولة.

ومن جهتها، قالت ساره شو، المدير التنفيذي للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى”: "تُعد المبادرات الصيفية لشركة كريم حملة استثنائية تهدف إلى توفير الدعم المباشر وتعزيز السلامة وتقديم خدمات متميزة لأكثر من 60,000 كابتن توصيل خلال فصل الصيف. كما أن توقيع مذكرة التفاهم مع كريم يندرج ضمن مبادرات عام المجتمع، ويعكس التزامنا بدعم المبادرات التي تُطلق في مختلف أنحاء الدولة".

تعمل "كريم" على توزيع حقائب مخصصة تحتوي على مناشف وعبوات مياه ومكملات ترطيب للكباتن في أشهر الصيف. كما ستوفر بالتعاون مع الجمعية الباكستانية في دبي (PAD) فحوصات طبية مجانية في مقر الجمعية طوال فترة الصيف.

ويستفيد الكباتن أيضًا من خدمات ترطيب وتبريد إضافية، تتضمن توزيع المثلجات، وعصائر الفاكهة الطازجة، وموزعات المياه الباردة في مناطق التوصيل الرئيسية.

نبذة عن كريم:

تعمل شركة كريم على تطوير التطبيق الأكثر شمولية لتلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء في الشرق الأوسط، لتسهيل التنقل وطلب الطعام والبقالة وإدارة المدفوعات وغيرها الكثير. ويتمثّل الهدف الأسمى للشركة في تبسيط حياة الناس وتحسينها وبناء شركة متميزة تكون مصدر إلهام للآخرين. وانطلاقًا من هذا الهدف، وفّرت شركة كريم منذ عام 2012 وحتى الآن فرص عمل لأكثر من 3,5 مليون كابتن، ويسّرت حياة أكثر من 75 مليون عميل، لتصبح بذلك منصة تحتضن أفضل المواهب في المنطقة وتساعد رواد الأعمال على توسيع أعمالهم وتنميتها. وتعمل شركة كريم في أكثر من 70 مدينة في 10 دول، من المغرب وحتى باكستان. للمزيد من المعلومات، المرجو زيارة موقعنا الإلكتروني: careem.com.

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