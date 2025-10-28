عمان، الأردن : أعلن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي اليوم عن تقديمه قرض ثانوي مساند بقيمة 25 مليون دولار إلى كابيتال بنك-الأردن الذي يعد رابع أكبر بنك خاص في المملكة الأردنية الهاشمية، بهدف تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك والمساهمة في تنمية عملياته الإقراضية الموجهة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الصديقة للمناخ.

يعد هذا القرض جزءاً من تمويل أكبر بقيمة 135 مليون دولار قام بترتيبه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بالتعاون مع مقرضين عالميين آخرين هم وصندوق ILX، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق النمو الأخضر (GGF)، وصندوق سند للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (SANAD).

أقيمت مراسم التوقيع تحت رعاية معالي الدكتور عادل الشركس، محافظ البنك المركزي الأردني، وبحضور كبار مسؤولي بنك كابيتال-الأردن، وممثلي المؤسسات الدولية المشاركة.

وصرح سعادة فوزي يوسف الحنيف، المدير العام ورئيس مجلس الإدارة للصندوق العربي أن "هذا الاستثمار يدل على التزام الصندوق العربي المستمر بتنويع عروضه التمويلية ودعمه لتنمية القطاع الخاص في الدول الأعضاء." وأضاف: "نفخر بشراكتنا مع كابيتال بنك-الأردن ومؤسسات التمويل المرموقة لدعم تمويل التحول المناخي والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُمثل المحرك الأساسي للنمو وخلق فرص العمل".

وتحدث السيد تامر غزالة، الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك قائلا أن: "هذه الاتفاقية تؤكد على ريادة بنك كابيتال وقدرته على تحقيق نمو مستدام." وأضاف: "نواصل التزامنا بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تساعد في تنمية الاقتصاد الأخضر وتمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق نجاح دائم".

تمتدّ الشّراكة التنموية بين المملكة الأردنية الهاشميّة والصّندوق العربي لأكثر من خمسين عاماً منذ تأسيسه، حيث قدّم الصندوق العربي قروض بحوالي 2.6 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي في المملكة الأردنية. وتتوزع محفظة الصندوق العربي عبر قطاعات النقل والاتصالات والبنية التحتية، والصناعة، والمياه، والزراعة. وفي أبريل 2025 أعلن الصندوق العربي أيضاً عن حزمة تمويل بقيمة 690 مليون دولار لدعم الاقتصاد وتعزيز النمو الشامل، في إطار الشراكة الاستراتيجية القطرية مع الأردن.

نبذة عن الصندوق العربي: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي هو مؤسسة مالية إقليمية مقرُّها دولة الكويت، أُنشئت في عام 1968 لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية. من خلال القروض والمنح والمساعدات الفنية، يقوم الصندوق بتمويل مشاريع في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والخدمات العامة، بما يعّزز التنمية المستدامة والتعاون الإقليمي في العالم العربي.

