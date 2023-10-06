طاجيكستان، وقّع سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد اليوم، مع معالي وزير المالية في جمهورية طاجيكستان السيد فيض الدين قهار زاده؛ اتفاقية تنموية جديدة لتمويل المرحلة الخامسة من مشروع تشييد وتجهيز عدد من المدارس الحكومية في مختلف المناطق بطاجيكستان، وذلك عبر قرض تنموي مقدّم من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة (20) مليون دولار.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية، معالي نائب وزير المالية بطاجيكستان السيد مجيدي يوسف، وسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان، الأستاذ وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين من الجانبين.

وتتضمن الاتفاقية الموقّعة اليوم؛ إنشاء (19) مدرسة حكومية وتزويدها بالأثاث والمعدات في مختلف المناطق، كما من المتوقع أن يستفيد من تلك المدارس حوالي (30) ألف طالب وطالبة، إذ يهدف المشروع إلى تطوير وتحسين التعليم العام وتوفير احتياجات الجمهورية من الخدمات التعليمية لمواجهة الأعداد المتزايدة من الطلبة، للإسهام في دعم المسيرة التنموية نحو الوصول إلى نمو اجتماعي وازدهار اقتصادي في البلاد.

ويأتي توقيع اتفاقية تمويل المرحلة الخامسة؛ استمرارًا للتعاون الإنمائي القائم بين الجانبين، ليصل إجمالي ما أسهم به الصندوق في دعم قطاع التعليم من خلال برنامج إنشاء المدراس الحكومية في طاجيكستان حتى هذه الاتفاقية (95) مليون دولار، وذلك لإنشاء وتجهيز (76) مدرسة حكومية على خمس مراحل، وفي ضوء ذلك تم افتتاح يوم أمس مدرسة "شهريناف" التي تُعد ضمن المرحلة الرابعة للمشروع الممول من الصندوق لتشييد وتجهيز عدد 34 مدرسة في مناطق متفرقة في طاجيكستان.

ويُعد قطاع التعليم ركيزة رئيسة في تنمية البلدان التي تسعى إلى ازدهار مستقبلها وشعبها، كما أن التعليم يطلق العنان لشتى الفرص نحو التنمية المستدامة، للوصول إلى تحقيق رفاهية المجتمع وتقدمه، ومن هذا المنطلق؛ يؤمن الصندوق السعودي للتنمية بأهمية دعم قطاع التعليم في جمهورية طاجيكستان الشقيقة، وتأتي هذه الاتفاقية ضمن نشاط الصندوق الإنمائي لدعم مختلف الدول النامية حول العالم، كما تمتد العلاقة الإنمائية التي تربط الصندوق السعودي للتنمية بجمهورية طاجيكستان، إلى أكثر من عشرين عامًا.

الجدير بالذكر، أنه قدّم الصندوق السعودي للتنمية لجمهورية طاجيكستان منذ عام 2002م، الدعم لتمويل (12) قرضًا تنمويًا لتنفيذ (12) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا بقيمة تتجاوز (193) مليون دولار، للإسهام في دعم نمو قطاعات البنية التحتية الاجتماعية كالصحة والتعليم والمياه بالإضافة إلى دعم قطاع النقل والمواصلات في طاجيكستان.

#بياناتحكومية

- انتهى -