الرياض: برعاية فخامة الرئيس لازاروس تشاكويرا رئيس جمهورية ملاوي، شارك وفد من الصندوق السعودي للتنمية برئاسة سعادة مدير عمليات شرق وجنوب أفريقيا المهندس عزام البراك، اليوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر 2022م، في حفل افتتاح مشروع مستشفى بالومبي الإقليمي في جمهورية مالاوي، والذي ساهم الصندوق في تمويله بقرض قيمته 12 مليون دولار، كما شارك في حفل الافتتاح معالي وزيرة الصحة في ملاوي، السيدة خومبيز كانودو تشيبوندا، وعدد من كبار المسؤولين.

ويهدف هذا المشروع الذي تم افتتاحه بالتعاون مع وزارة الصحة بجمهورية مالاوي، إلى توفير 250 سرير طبي وتقديم الرعاية الصحية لسكان القرى والأرياف في إقليم بالومبي، الواقع في جنوب البلاد، والبالغ عددهم أكثر من 330,000 نسمة، كما سيسهم المشروع في الحد من الأمراض، وخفض معدلات الوفيات بين الأطفال، والمساهمة في تنمية القطاع الصحي في مالاوي.

وبهذه المناسبة، عبرت وزيرة الصحة في جمهورية مالاوي السيدة تشيبوندا، عن خالص شكرها وامتنانها لجهود حكومة المملكة، ممثلةً بالصندوق السعودي للتنمية، في دعم القطاع الصحي في البلاد، مؤكدةً أن هذا المستشفى الذي تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 26 مليون دولار، سيساهم بشكل كبير في تعزيز قطاع الرعاية الصحية في مالاوي، من خلال الخدمات صحية ذات الجودة العالية التي سيوفرها لسكان المنطقة الجنوبية في البلاد.

بدوره، ألقى المهندس عزام البراك كلمة خلال حفل الافتتاح قائلاً: "يدرك الصندوق أهمية تحسين الأنظمة الصحية في الدول وانعكاسها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق جاءت المساهمة في تمويل هذا المستشفى الهام بالتعاون مع وزارة الصحة في جمهورية مالاوي، الذي يهدف إلى دعم وتطوير القطاع الصحي في مالاوي. وهذا يعكس إيماننا بأهمية

تطوير قطاع الرعاية الصحية الذي يمثل حجر الزواية في تنمية البلدان النامية، وتوفير الاحتياجات الأساسية ل لمجتمعات".

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية بدأ نشاطه في جمهورية مالاوي في عام 2009، قدم خلالها 3 قروض تنموية للمساهمة في 3 مشاريع في قطاعات النقل، والتعليم، والصحة، بمبلغ إجمالي قدر بنحو 36 مليون دولار.

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