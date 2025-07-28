بحضور فخامة رئيس جمهورية المالديف الدكتور محمد معز؛ شارك سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد، في حفل افتتاح مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي في جمهورية المالديف، إذ يسهم الصندوق السعودي للتنمية في تمويله عبر قروض تنموية ميسّرة بقيمة 217 مليون دولار، بحضور سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف، الأستاذ يحيى بن حسن القحطاني، وذلك في إطار العلاقات التنموية الوثيقة الممتدة لأكثر من 47 عامًا بين الجانبين، كما يأتي حفل الافتتاح بالتزامن مع الاحتفال بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال المالديف.

ويهدف مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي إلى دعم البنية التحتية وتعزيز النمو في قطاع النقل الجوي في المالديف، من خلال إنشاء مبانٍ حديثة لصالات السفر الدولية والداخلية، إلى جانب صالة بحرية متكاملة، بما يعزز من الطاقة الاستيعابية للمطار لترتفع إلى 7 ملايين مسافر سنويًا، مع جاهزية مستقبلية للتوسع واستقبال 15 مليون مسافر سنويًا، كما يسهم المشروع في تسهيل حركة المسافرين، ورفع كفاءة خدمات الشحن الجوي والخدمات اللوجستية، بما ينعكس إيجابًا على النشاط التجاري ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.

الجدير بالذكر قدّم الصندوق السعودي للتنمية منذ عام 1978م التمويل لتنفيذ (17) مشروعًا إنمائيًا في جمهورية المالديف عبر قروض تنموية ميسّرة بقيمة حوالي (488) مليون دولار، شملت قطاعات البنية الاجتماعية والتحتية، والنقل والمواصلات، لدعم النمو الاجتماعي وتعزيز الازدهار الاقتصادي في جمهورية المالديف.

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