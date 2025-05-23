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أبوظبي، دولة الإمارات: وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "نوفنتيك" العالمية، بهدف دعم وتسريع التحول الرقمي في القطاع الصناعي الوطني. وتشمل الشراكة تطوير ما يصل إلى 20 مصنعاً وطنياً وتحويلها إلى مصانع رائدة من خلال تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة (4.0). ويأتي توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات الدورة الرابعة من منصة "اصنع في الإمارات 2025" التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 19 – 22 مايو. وستُساهم شركة Noventiq بخدمات بقيمة 3 ملايين درهم إماراتي لدعم برنامج اتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة (4.0).
وقع الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومن جانب شركة "نوفنتيك" العالمية سيرجي تشيرنوفولينكو، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات.
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