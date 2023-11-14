في جلسة نقاشية بعنوان"التحكيم و الإفلاس"

الشارقة، يشارك مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم"، غداً (الأربعاء) في فعاليات أسبوع دبي للتحكيم بالتعاون مع المجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين، في جلسة نقاشية بعنوان "التحكيم والإفلاس"، بهدف تسليط الضوء على أفضل الممارسات المتبعة في الإفلاس والتحكيم، بالإضافة إلى التعريف بالخدمات التي يقدمها المركز بما يتماشى مع معايير التحكيم الدولي.

وينضم للجلسة التي تعقد في فندق والدورف أستوريا في مركز دبي المالي العالمي، الدكتورة أسماء الرشيد، عضو اللجنة التنفيذية في مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، المحامي روبرت سليوينسكي، الأستاذ ناصيف أبو ملهب – عضو اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي والشريك الرئيسي بشركة كلايد آند كو في الشرق الأوسط والمحامية نيكولا جاكسون – المدير القانوني لشركة كلايد أند كو المحامي محي الدين البنا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة قاف للاستشارات القانونية

وقال أحمد العجله، مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري والدولي :" تأتي مشاركتنا في أسبوع دبي للتحكيم لمناقشة العديد من القضايا مع نخبة من المختصين والقانونيين والمهتمين بمجال التحكيم، وحرصاً من المركز على المشاركة في المحافل الدولية والمحلية بطابع عقد الشراكات والتحالفات مع القطاع الخاص لأجل الانسجام في منظومة العمل الميداني بشكل إيجابي وفاعل، بما سيساهم في تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة في مجال التحكيم على الصعيدين الإقليمي والدولي".

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