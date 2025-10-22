الشارقة، انطلاقاً من التزامها المستمر بدعم المبادرات الصحية والمجتمعية، تنظم الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، فعالية مجتمعية بالتعاون مع القافلة الوردية، تزامنا مع أكتوبر الوردي، الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، وتستهدف جميع أفراد المجتمع وذلك في 31 أكتوبر الجاري في سوق الجبيل بالشارقة، من الساعة 9:00 صباحًا، بهدف نشر الوعي بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة صحي، وذلك من خلال إجراء فحوصات طبية مجانية يقدمها فريق طبي متخصص عبر الحافلة المتنقلة التابعة للقافلة الوردية.

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الأنشطة الصحية والمجتمعية التي تنظمها الشركة على مدار العام، في إطار استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية الهادفة إلى دعم المبادرات الوطنية وتعزيز الصحة العامة في إمارة الشارقة.

وأكد سالم المدفع، الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وقطاع تجربة العملاء في الشارقة لإدارة الأصول: "نحرص في الشارقة لإدارة الأصول على تنظيم مبادرات مجتمعية وتوعوية لجميع أفراد المجتمع وبشكل دوري، انطلاقا من دور الشركة الفاعل بأن تكون جزءاً من الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز الوعي الصحي، ويأتي تعاوننا السنوي مع القافلة الوردية امتداداً لالتزام الشركة بدعم صحة المرأة وتمكينها من الاهتمام بصحتها عبر الفحص المبكر والوقاية، بما يعكس التزامها بالمساهمة الفاعلة في بناء مجتمع أكثر صحة ووعيًا واستدامة".

وتدعو الشارقة لإدارة الأصول جميع أفراد المجتمع، وخاصة من تزيد أعمارهم عن عمر 20 عامًا، لزيارة حافلة القافلة الوردية واغتنام فرصة لإجراء الفحص المبكر لسرطان الثدي، كما تتيح الفعالية جلسات إرشادية لتعليم الفحوصات الذاتية بطريقة صحيحة، بإشراف نخبة من المتخصصين، لتمكين المشاركين من متابعة صحتهم بوعي ومعرفة، وتحويل المعرفة الصحية إلى أسلوب حياة.

نبذة تعريفية عن شركة الشارقة لإدارة الأصول:

شركة اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول، هي الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وتسعى إلى تحقيق رؤيتها الساعية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم وتسريع عجلة الاقتصاد المستدام في الإمارة، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار وتعزيز المسؤولية المُجتمعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتلبية احتياجات مجتمع إمارة الشارقة وضمان الرفاهية المستدامة لهم.

