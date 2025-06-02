الشارقة: استقبلت إمارة الشارقة وفداً رسمياً رفيع المستوى من مؤسسة سيؤول للذكاء الاصطناعي وحكومة مدينة سيؤول، في زيارة استراتيجية نظّمتها دائرة الشارقة الرقمية بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التحوُّل الرقمي والابتكار.

هدفت هذه الزيارة إلى بحث سبُل توطيد أطر التعاون بين دائرة الشارقة الرقمية ومؤسسة سيؤول للذكاء الاصطناعي، واستكشاف مجالات الشراكة المستقبلية بين الجانبين في تقنيات الذكاء الاصطناعي والخدمات الحكومية الذكية.

وخلال الزيارة، استقبل سعادة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، الوفد الكوري الزائر في اجتماع عُقد في "بيت الحكمة"، وذلك بحضور سعادة راشد علي آل علي، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، وسعادة شين دونغ-هيوب، قنصل جمهورية كوريا الجنوبية لشؤون العلوم وتكنولوجيا المعلومات في دبي، والمهندس ماجد المظلوم، مستشار دائرة الشارقة الرقمية.

وضم الوفد الزائر كلاً من: أوك-هيون كانغ، المدير العام لمكتب المدينة الرقمية في حكومة مدينة سيؤول، وجونغ يون لي، مدير العلاقات الخارجية - قسم السياسات الرقمية في الحكومة، ومان جي كيم، رئيس مؤسسة سيؤول للذكاء الاصطناعي، وسونغ هوان جو، رئيس قسم الابتكار وتطوير الأعمال في المؤسسة، وبوريس جي. كيم، مدير أول- فريق التعاون في السياسات بالمؤسسة.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع آفاق التعاون في تطوير مشاريع مشتركة قائمة على الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات في بناء المدن الذكية، إضافة إلى مناقشة المبادرات والممارسات المتميزة للطرفين في التحوُّل الرقمي والبنية التحتية الرقمية.

وأكد سعادة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي على أهمية هذه الزيارة بوصفها خطوة محورية نحو بناء شراكات استراتيجية مع واحدة من أكثر المدن تقدماً في العالم في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. ورحّب بتبادل الرؤى والتجارب والخبرات مع حكومة مدينة سيؤول ومؤسسة سيؤول للذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من إيمان الدائرة بأن هذا التبادل "هو الطريق الأمثل لتحقيق تطوُّر مستدام يخدم مجتمعاتنا، ويواكب طموحاتنا المشتركة"، معرباً عن تطلُّعه إلى أن تكون هذه الزيارة انطلاقة لتعاون طويل الأمد بين الشارقة وسيؤول، يثمر مشاريع نوعية وفرصاً جديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.

من جانبه، أكد مان جي كيم، على أهمية إمارة الشارقة كشريك استراتيجي للمؤسسة في المجالات التقنية المتقدّمة، قائلاً: "ننظر إلى إمارة الشارقة بوصفها شريكاً محورياً لمدينة سيؤول في مجالات الابتكار الحضري الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وانطلاقاً من هذا التعاون البنّاء، وجهنا دعوة رسمية إلى دائرة الشارقة الرقمية للمشاركة في أسبوع الحياة الذكية 2025 في سيؤول. ونحن على ثقة بأن هذه المشاركة ستسهم في ترسيخ العلاقة المتينة بين مؤسسة سيؤول للذكاء الاصطناعي ودائرة الشارقة الرقمية، والارتقاء بها نحو شراكة استراتيجية فاعلة تفتح آفاقاً واسعة للتعاون المشترك".

ويُعَدُّ "أسبوع الحياة الذكية 2025" أحد أبرز منصات الابتكار في آسيا وأهم الفعاليات التقنية في كوريا الجنوبية، ما يعكس تقدير الجانب الكوري للتجربة الرقمية الرائدة لإمارة الشارقة.

عقب الاجتماع، رافق الفريق المنظّم الوفد الزائر في جولة ميدانية عبر أبرز محطات التطوير الحضري في الإمارة، شملت المدينة الجامعية ومشروع الجادة، بهدف تسليط الضوء على البنية التحتية الذكية والمشاريع الحضرية التي تدعم التحوُّل الرقمي في الإمارة. واختُتمت الزيارة بجولة في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، حيث تعرَّف الوفد الزائر إلى أحدث المشاريع البحثية والمختبرات الذكية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، بما فيها مختبر SOI المتخصص في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتعكس هذه الزيارة الاستراتيجية التزام إمارة الشارقة بتوسيع شراكاتها الدولية، وتعزيز حضورها عالمياً في مجال التحوُّل الرقمي، بما يدعم رؤيتها في بناء مدينة رقمية مستدامة ومبتكرة.

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