الإمارات العربية المتحدة: استقبلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، سعادة تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية في الإمارات، في موقع الشركة في جبل علي بدبي.

وقد كان السيد عبد الله كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، على رأس المستقبلين للسفير والوفد المرافق له في موقع جبل علي.

يذكر أن الصين أكبر سوق منفرد للبوكسيت الذي تنتجه شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وهو المادة الخام التي يُستخرج منها الألمنيوم. وتشحن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم البوكسيت مباشرة إلى الصين من عمليات التعدين التابعة لها في جمهورية غينيا.

وفي العام الماضي، اشترت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم سلعاً وخدمات من 55 شركة صينية مختلفة بحوالي 616 مليون دولار.

كانت شركة سيبكو 3 لإنشاءات الطاقة الكهربائية المحدودة الصينية (SEPCOIII) مقاولاً من الباطن في عمليات بناء محطة توليد الطاقة باستخدام التوربينات الغازية التابعة للإمارات العالمية للألمنيوم والمقاول الرئيسي لمشروع إنشاء محطة تحلية المياه بالتناضح العكسي في موقع الشركة في جبل علي. وقد التقى سعادة السفير تشانغ بموظفي شركة سيبكو 3 الصينيين في موقع المشروع للاحتفال بعيد منتصف الخريف، وهو أحد الأعياد التراثية الصينية.وقال سعادة تشانغ ييمينغ: "يسرني أن أشهد التعاون الكبير بين الشركة الرائدة في صناعة الألمنيوم مع شركة سيبكو 3، والذي أثمر عن العديد من الإنجازات للشركتين. وأتطلع إلى تعزيز تعاون المزيد من الشركات الصينية مع كبرى الشركات الإماراتية مثل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. كما نرحب بشركة الإمارات العالمية للألمنيوم للاستثمار في الصين والاستفادة من عمليات الإصلاح والانفتاح الحالية".

من جانبه، قال عبد الله كلبان: "لطالما كانت الشركات الصينية شركاء مهمين للإمارات العالمية للألمنيوم منذ عقود، ويسرنا أن نرحب بالسفير الصيني في جبل علي بمناسبة مهرجان منتصف الخريف. نتطلع إلى تعزيز تعاوننا مع الشركات الصينية على مدى السنوات المقبلة، وبما يتماشى مع العلاقات الاقتصادية القوية بين بلدينا".

وقال زاهر الحبتري، نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع الرأسمالية وعمليات البوكسيت والألومينا في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "تعاونت الإمارات العالمية للألمنيوم مع الشركات الصينية لأكثر من 25 عاماً، وتعتبر الشركة ثاني أكبر مورد للبوكسيت المستورد في السوق الصينية. نرحب بزيارة السفير إلى جبل علي ونتطلع إلى تعزيز فرص التعاون المستقبلية".

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