بيروت- استقبل سفير المملكة الأردنية الهاشمية في لبنان سعادة السيد وليد الحديد في مكتبه سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس ومؤسس طلال أبوغزاله العالمية، يرافقه ممثل المجموعة في لبنان الأستاذ برهان الأشقر، حيث تناول اللقاء الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وثمّن الحديد خلال اللقاء الجهود التي يقودها الدكتور طلال أبوغزاله في لبنان في التعليم والتحول الرقمي.

بدوره أعرب أبوغزاله عن فخره واعتزازه بالدور الهام الذي تقوم به السفارة في مواكبة كل ما يخص الأردنيين وأعمالهم في لبنان بما يعكس توجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، ومهنئا بانتقال السفارة لمقرها الجديد.

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