بيروت – برعاية وحضور وزير التربية والتعليم العالي في لبنان الدكتور عباس الحلبي، وسعادة الدكتور طلال أبوغزاله، أطلقت مجموعة طلال أبوغزاله العالمية ومركز بيداغوجي للتطوير التربوي (PEDAGOGY) مشروع الحقيبة المدرسية الرقمية.

حضر الحفل، الذي عُقد في مسرح وزارة التربية والتعليم العالي، ممثلون عن قطاع التعليم من مختلف المحافظات اللبنانية، ومسؤولون في وزارة التربية والتعليم العالي، وأعضاء من المركز التربوي للبحوث والإنماء، وعدد كبير من مدراء المدارس والمؤسسات التربوية، ورؤساء وممثلو النقابات التعليمية والروابط التمثيلية، وممثلو المكاتب التربوية، بالإضافة لأكاديميّين وباحثين تربويين ونقابيين.

وفي كلمته خلال الحفل، أعرب سعادة الدكتور طلال أبوغزاله عن فخره واعتزازه بإطلاق الحقيبة المدرسية الرقمية الأولى من نوعها في العالم العربي، داعياً الشباب إلى عدم اليأس والتطلع بإرادة وطموح قويين نحو المستقبل. وأكد أهمية الاستمرار بالتعلم مدى الحياة كما حاجتنا اليومية للطعام والماء.

وشدد أبوغزاله على أن تطوير التعليم بدأ منذ فترة طويلة عندما ترأس أول مؤتمر لتغيير التعليم في الأمم المتحدة، والذي كان يعنى بالمعايير والإبلاغ، مشيرا إلى أن الوقت الآن هو للتفكير بالمستقبل، وبضرورة الانتقال من التعليم إلى التعلم للتشجيع على الابتكار نظراً لأهميته في خلق فرص العمل والنهوض باقتصادات الدول.

وختم كلمته بالقول: "إننا هنا أمام فرصة تاريخية، ويسعدني أننا من بلدي الثاني الحبيب لبنان، نطلق مشروع التحول الرقمي العالمي".

بدوره ثمّن معالي وزير التربية والتعليم العالي في لبنان الدكتور عباس الحلبي الجهود التي يقودها الدكتور طلال أبوغزاله في عملية التحول الرقمي في لبنان. وقال: إن الحقيبة التربوية الرقمية ستخفف العبء عن كاهل المعلمين والمتعلمين والأهل، بالإضافة إلى المرونة التقنية التي توفرها الحقيبة، مضيفاً أن التحول الرقمي هو جزء من عمل الوزارة التي وقعت على اتفاقية التحول الرقمي في الأمم المتحدة وإدخاله إلى المناهج اللبنانية.

من جانبه أثنى مؤسس PEDAGOGY ومديرها التنفيذي الدكتور هاني حامد على دور وزارة التربية والتعليم العالي في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل النهوض بالعملية التعليمية، منوهاً إلى جهود المركز التربوي للبحوث والإنماء في هذا المجال وبالتنسيق والتعاون مع مجموعة طلال أبوغزاله العالمية، لإنتاج مشروع "الحقيبة المدرسية الرقمية" من خلال قيام مجموعة أبوغزاله بافتتاح مصانع TAGTECH في كل من مصر والأردن ولبنان والصين، وبالتوازي، قيام PEDAGOGY بتطوير برمجيات خاصة بالشراكة مع شركات عالمية رائدة في التكنولوجيا لرقمنه المناهج الدراسية وتحويل المحتوى التعليمي وتطوير محتوى تعليمي رقمي تفاعلي لجميع السنوات الدراسية.

واستعرض د. حامد المراحل المختلفة لإنتاج الحقيبة وأثنى في هذا الصدد على الجهود الكبيرة لفريق العمل والتي كان نتاجها 143 كتابًا إلكترونيًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، كما أعلن منح مناهج المحتوى التعليمي بعد الموافقة عليها من المركز التربوي، اعتماد Quality Matters الرائدة بوضع مؤشرات الجودة للتعليم الإلكتروني، بالإضافة إلى الحصول على اعتماد ثانٍ من قبل ARRAY Global Accreditation للبرامج الأكاديمية والمناهج التعليمية.

من جانبه استعرض المدير التربوي لـ PEDAGOGY ومدير المشاريع الأستاذ فياض الحلبي تفاصيل الحقيبة الرقمية، والتي تتضمن محتوى تعليمي رقمي متنوع ومشوق وغير تقليدي، يتلاءم مع مقتضيات الثورة التقنية التي يعيشها العالم اليوم، ويحاكي عصر الذكاء الاصطناعي ويلبي طموحات المتعلمين في العصر الرقمي فضلًا عن حاجات السوق المتزايدة لمهارات القرن الحادي والعشرين.

وذكر الحلبي عددًا من المشاريع التي تنفذها PEDAGOGY على صعيد المحتوى الرقمي كمشروع تحويل المناهج التعليمية الورقية إلى مناهج رقمية تفاعلية لصالح وزارة التربية في العراق، ومشروعًا مماثلًا في المملكة العربية السعودية، وتابع مستعرضًا الركائز التي اعتمدت عليها الحقيبة الرقمية، من أجهزة TAG Tech الذكية.

يشار إلى أن شركة طلال أبوغزاله للتقنية تعمل في مصانعها في الصين ومصر والأردن لتصنيع الأجهزة التقنية التي يتم تصميمها من خلال خبراء أردنيين متخصصين في مجال التصنيع والتطوير، تشمل أجهزة حاسوب محمول وأجهزة لوحية وأجهزة هواتف ذكية وأجهزة تقنية أخرى منتشرة في أكثر

من 50 موقع حول العالم. لمعرفة المزيد عن أجهزة طلال أبوغزاله للتقنية يمكن زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.tagtech.global

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