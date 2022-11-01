القاهرة - استقبل معالي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني المصري في ديوان عام الوزارة، سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية" لبحث سبل التعاون في العديد من المجالات خاصة فيما يتعلق بتطوير التعليم.

وخلال اللقاء، ثمن الدكتور طلال أبوغزاله جهود الدكتور حجازي، والقرارات الجريئة والشجاعة التي اتخذها منذ توليه المنصب، من أجل تطوير المنظومة التعليمية، وتحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبناء وتطوير مستقبل مصر.

وأكد استعداد مجموعة "أبوغزاله العالمية" على التام لتقديم مختلف خدماتها المهنية والتقنية للوزارة، لخدمة مصر ومستقبلها وللإسهام في تطوير العملية التعليمية خلال الفترة المقبلة، معربا عن تطلعه إلى تعاون مشترك كبير بين الوزارة والمجموعة، وخاصة في مجال "محو الأمية الرقمية".

من جانبه رد الوزير مشيدا بدور الدكتور طلال أبوغزاله في المجال التربوي واهتمامه وانشغاله بقضايا تطوير التعليم في المنطقة.

واستعرض الوزير خطة الوزارة في تطوير التعليم المصري، وتغيير المنظومة التعليمية بأكملها لتتحول من التعليم إلى التعلم، مشيرًا إلى أن الهدف هو تطوير التعليم وإحداث ثورة تضع الطلاب على مسار التقدم والمعرفة، وبناء قدرات الطالب واكتسابه المهارات الحياتية المختلفة.

يشار إلى أن "طلال أبوغزاله العالمية" هي المجموعة العالمية للخدمات المهنية والتعليم والمنتجات التقنية، تعمل في أكثر من 100 مكتب حول العالم، وتقدم في مصر جميع خدماتها، كما أنها دشنت خلال أيار من العام الماضي، خطوط انتاج أول مصنع عربي لإنتاج الأجهزة التقنية وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.

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