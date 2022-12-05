عمان – استقبل سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية"، في مكتبه سعادة السيدة شانيكا ديسانايكا، سفيرة سريلانكا في الأردن وذلك بمناسبة انتهاء مهامها في الأردن.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أبوغزاله أن الأردن وسريلانكا يرتبطان بعلاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون في مجالات مختلفة، مشيرا إلى وجود العديد من مجالات التعاون الممكنة بين الجانبين على مختلف المستويات.

وعبر الدكتور أبوغزاله عن شكره للدور والجهود التي بذلتها السفيرة في تطوير العلاقات بين الأردن وسيريلانكا وحرصها على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدا على استمرارية "طلال أبوغزاله العالمية" بتقديم جميع خدماتها المهنية في سيريلانكا في جميع المجالات ومن بينها الملكية الفكرية، والمحاسبة، والتدقيق الخارجي، والتدقيق الداخلي، وحوكمة الشركات والأرشفة الإلكترونية وغيرها بالإضافة إلى خدمات التعليم والتعلم الرقمي (التعلم عن بعد).

كما أكد الدكتور أبوغزاله بأن المجموعة ستقوم بدعم السوق السريلانكي وأسواق الشرق الأدنى بمنتجات شركة طلال أبوغزاله للتقنية من الأجهزة الإلكترونية المتطورة والتي تشمل أجهزة اللابتوب والتابلت والهواتف الذكية التي يتم تصنيعها بمواصفات عالية، تضاهي مواصفات الأجهزة العالمية، وبأفضل الأسعار، مشيرا إلى التوجه لإقامة مصنع جديد في سريلانكا ليصبح مركزا رئيسيا لتغطية أسواق منطقة الشرق الأدنى.

من جانبها، أعربت سعادة السفيرة عن اعتزازها بعلاقتها مع "طلال أبوغزاله العالمية" كما أثنت على حكمة ومعرفة وحس العمل الذي يتصف به الدكتور أبوغزاله، مشيرة إلى أنه يعزز التفاؤل لأنه نموذجا للنجاح والعزيمة بالرغم من جميع الصعوبات والتحديات التي واجهها وما زال يواجهها في حياته.

وكانت "طلال أبوغزاله العالمية" قد افتتحت في عام 2017 مكتبا لها في سريلانكا، بهدف تزويد السوق السريلانكي بمختلف الخدمات التي تقدمها، خصوصا ما يتصل بحماية الملكية الفكرية ومساعدة المؤسسات العامة والخاصة في سيرلانكا في مجالات بناء القدرات وتقديم الاستشارات وتطوير أساليب التعليم، حيث يعمل المكتب من خلال عدد من الخبراء من سريلانكا خصوصا في مجال المحاسبة، حيث تعتبر سريلانكا من الدول المتقدمة في هذا المجال والمعروفة بمحاسبيها المؤهلين وفي نوعية خبراء الجودة لديها.

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