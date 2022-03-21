الدكتور أبوغزاله: التّحوّل الرّقميّ.. مسؤوليّة مُتكاملة بين القِطاعين العَام والخَاص

بيروت – استقبل دولة رئيس الوزراء اللبناني السيد نجيب ميقاتي في السّرايا الحكومي، سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية" والوفد المرافق، في زيارة عمل للجمهورية اللبنانية.

ووقّع الدكتور أبوغزاله خلال زيارته لبيروت مذكرتَي تفاهم، الأولى في وزارة التنمية الإدارية، برئاسة مجلس الوزراء بحضور وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية السيدة نجلا الرياشي، والثّانية مع الجامعة اللبنانية، في حرم الجامعة.

وكان الدكتور أبوغزاله قد عقد مؤتّمرًا صحفيًّا في الجامعة اللبنانية، تضمّن أهم محاور الاتّفاقيتين الموقّعتين مع "طلال أبوغزاله العالميّة" بصفتها المزوّد الأكبر، والأهم، لخدمات المعرفة، وتكنولوجيات التّحوّل الرّقميّ، وتقنيات الحُلول البرمجيّة، ومتطلبات بناء القدرات، وعلى مستويات ذات جودة عالمية.

تضمنت اتفاقية الجامعة اللبنانية تفاهمًا حول تحولّها إلى التّعلّم الابتكاريّ، وبناء القدرات في مجالي المحاسبة والتكنولوجيا، وفق أسس الجودة في التّعلّم والتّدريب، وتبنّي "حاضنة الابتكار" لأفكار طلبة الجامعة الابتكارية، في كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار. وشملت إنشاء محطّة معرفيّة، والتّعاون مع المنظمة العربيّة لضمان الجودة في التّعليم، وعقد امتحانات شهادة دبلوم طلال أبوغزاله الدولي في مهارات تقنية المعلومات داخل الحرم الجامعي، وطرح دبلومات المجمع العربي الدولي للمحاسبين القانونيين، ومنح عروض خاصة على أجهزة شركة طلال أبوغزاله للتقنية، وتقديم الخدمات الخاصة بالتحول الرقمي للجامعات، وخدمات منصة أكاديمية طلال أبوغزاله العالمية الرقمية.

وخلال المؤتمر الصحفي، تطرق الدكتور أبوغزاله إلى الظّروف التي تشهدها جمهورية لبنان، والواجب الذي تحتمه تلك الظروف لاستجابة "طلال أبوغزاله العالمية" إلى طلبها، قائلا: "إن من الواجب وضع تلك الاستجابة على رأس أولوياتنا، وضمن أهم برامجنا التّشغيليّة؛ لما لتكنولوجيات التّحوّل الرّقميّ من أهمية في مستقبل لبنان خاصة والعالم العربي عامة".

وتعد وزارة الدولـــة لشـــؤون التنمـيــة الإدارية في لبنان، الجهـــة الحكومية المختصـــة برئاســـة الحكومـــة اللبنانية المســـؤولة والمكلّفـــة بقيادة الدولة والمـــواطن إلى تكنولوجيات التحول الرقمي، مـــن خـــلال ّ تعزيز السياسات والمنهجيات الضامنة لذلك ونشــرها بين مختلف قطاعات الدولة، وإشراك الشباب اللبناني، والشـــراكة الفاعلـــة بين القطاعين العام والخاص.

حظيت زيارة الدكتور أبوغزاله بحفاوة خاصة، حيث شارك عدد من المسؤولين والوزراء، منهم وزراء العمل، والتربية، والثقافة، وعدد من النواب منهم سعادة النّائب ادغار الطرابلسيّ، إضافة إلى المشاركة الخاصة من قبل الدكتور ربيع بعلبكي.

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