تنظيم حملات ترويجية وتوفير باقات عطلات مميزة لقضاء أوقات رائعة في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت الخطوط السعودية ممثلة ببرنامج "عطلات السعودية" اتفاقية مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، لتعزيز الشراكة الاقتصادية والترويج السياحي لمدينة دبي، حيث وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عصام كاظم، وذلك في ثالث أيام معرض سوق السفر العربي المقام في دبي.

ومن خلال هذه الاتفاقية، ستنظم الخطوط السعودية حملات ترويجية لقائمة الفنادق والمعالم السياحية في دبي من أجل دعم تحقيق أهداف الاتفاقية والإسهام في تنشيط قطاع السياحة سواء في موقع "عطلات السعودية" الإلكتروني (www.holidaysbysaudia.com) وتطبيق عطلات السعوديه https://play.google.com/store/apps/details?id=com.saudia.holidays بالإضافة إلى توفير باقات عطلات مميزة تناسب كافة الشرائح وتعرفهم بالمعالم السياحية والوجهات البارزة في دبي.

وأوضح الكابتن إبراهيم الكشي أن "السعودية" ومن خلال توقيعها هذه الاتفاقية مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تؤكد حرصها على توسيع نطاق شراكاتها مع العديد من القطاعات من جانب، كما أنها من جانبٍ آخر تشير إلى أهمية "دبي" كإحدى أبرز وجهات "السعودية"، والتي تشهد طلباً متزايداً على السفر وتخضع لزيادة الرحلات والسعة المقعدية بشكل دوري لاسيما في أوقات الذروة، ونتمنى أن تثمر هذه الشراكة لتحقيق الأهداف المرجوة مع تطلعنا لمزيد من التعاون مستقبلاً.

ومن جهته، قال عصام كاظم: "إنّ هذه الاتفاقية ستساهم في دعم استراتيجية الدائرة لجذب المزيد من الزوّار من الأسواق المجاورة، لاسيما من المملكة العربية السعودية، والتي تصدرت الأسواق الرئيسية العشرة المصدرة للسياح لدبي خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، ولاشك أنه مع توفير باقات مميزة وأسعار مناسبة، فإن ذلك سيحفز الأشقاء السعوديين وكذلك المقيمين في المملكة على التفكير بجدّية لاتخاذ قرار المجيء إلى دبي وقضاء أوقات ممتعة بها، وخوض تجارب رائعة تناسب العائلات وذلك بما تزخر به من مقومات سياحية هائلة، إلى جانب استقطاب المسافرين بغرض الأعمال".

وأضاف كاظم: "نتطلع لاستقبال المزيد من الزوار الدوليين خلال العام الجاري مع تزايد ثقة المسافرين الدوليين بدبي كوجهة آمنة مفضلة للزيارة، وهو ما يتماشى مع اختيار دبي من قبل «تريب أدفايزر» أحد أهم مواقع السياحة والسفر في العالم، كـأفضل وجهة للمسافرين في العالم لعام 2022".

ويُعد برنامج "عطلات السعودية" أحد البرامج التي تساعد الضيوف على التخطيط لرحلاتهم والحصول على العديد من المزايا، وتم تخصيص منصة إلكترونية متقدمة تساعد الضيوف على التخطيط الأمثل لحجز العطلات الخاصة بهم وبأسعار تنافسية، حيث يوفر الموقع خيارات متنوعة من الرحلات الملائمة مع باقة من الخدمات المتكاملة تشمل رحلات الطيران والفنادق، بالإضافة إلى إمكانية توفير سيارة وتنظيم جولات سياحية.

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