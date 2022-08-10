يمكن لطلاب الجامعة الحصول على شهادات معترف بها عالمياً دون أي تكلفة إضافية خلال سنتهم الدراسية الأخيرة

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت شركة "كورسيرا"، إحدى أكبر منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم، عن تعاونها مع الجامعة الكندية دبي، مؤسسة التعليم العالي الأولى على صعيد دبي، لتزويد طلاب الجامعة بالمهارات اللازمة للوظائف الأكثر طلباً من خلال أكاديمية كورسيرا للمهن "Career Academy"، وهي أكاديمية تدريب مهني جديدة تهدف إلى تأهيل المتعلمين لوظائف المستقبل التي يزداد الطلب عليها يوماً بعد الآخر من خلال شهادات احترافية تخصصية من شركات عالمية رائدة مثل "جوجل" Google و"آي بي إم" IBM و"ميتا" Meta.

وبموجب هذا التعاون، أصبحت الجامعة الكندية دبي أول جامعة خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة تعتمد أكاديمية كورسيرا للمهن، مرسخةً بذلك مكانتها في القطاع التعليمي كمؤسسة ملتزمة بتزويد الطلاب بمهارات الوظائف عالية الطلب لمساعدة الخريجين في الحصول على وظائف مجزية.

وبفضل أكاديمية كورسيرا للمهن، سيتم منح الطلاب مزايا تنافسية في بيئة عمل رقمية ومتسارعة التطور، كما ستتاح لهم فرصة تعلم العديد من المهارات المتقدمة، بما في ذلك بناء القدرات ضمن مجالات ريادة الأعمال والتقنيات الرقمية والتكنولوجيا، والحصول على شهادات احترافية تخصصية من أهم الشركات الرائدة في العالم، وتلقّي التعلّم العملي من خلال المشاريع الموجّهة لإتقان المهارات التي تميّزهم لدى أصحاب العمل، وتخوّلهم لاستكشاف المسار الوظيفي المناسب لهم.

وتعليقاً على التعاون، قال البروفيسور د.كريم شلِّي، رئيس الجامعة ونائب رئيس مجلس الامناء: "يسعدنا الشروع في هذه الشراكة مع ’كورسيرا‘ لتوفير فرص جديدة وواعدة للخريجين بما يضمن لهم التميّز في سوق العمل، إذ ستتاح الفرصة لهم للحصول على شهادات احترافية تخصصية معترف بها في القطاع، دون أي تكلفة إضافية خلال السنة الأخيرة من الدراسة. ولاشك أن اكتساب هذه المؤهلات العملية إلى جانب حصولهم على شهادة جامعية عالمية المستوى سيمنح خريجي جامعتنا الأسبقية عند استكشافهم الفرص المتاحة في مجال التوظيف والتطوّر المهني".

بدوره، قال قيس الزريبي، المدير العام لشركة "كورسيرا" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "يُسرنا أن نتعاون مع إحدى الجامعات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشاركنا هدفنا في دعم المساعي الطموحة للدولة في بناء اقتصاد رقمي راسخ تقود جهوده قوى عاملة ماهرة ومجهّزة بما يلزم من مهارات. لقد أرست الجامعة الكندية دبي معايير راقية تقتدي بها المؤسسات التعليمية ذات المستوى العالمي من خلال النهج المتطور الذي تتّبعه في تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة، وبفضل هذا التعاون، سنتيح فرصاً تعليمية بارزة من شأنها تمكين الجيل القادم من أصحاب المواهب في الدولة لتحقيق الازدهار والتقدّم في سوق العمل العالمي عالي التنافسية".

وسيتمكن المتعلمون المسجلون في أكاديمية كورسيرا للمهن من الحصول على شهادات تخصصية من شركات رائدة على المستوى العالمي مثل "جوجل" و"آي بي إم" و"ميتا" بهدف التأهل لـ 18 وظيفة مختلفة، مثل محلل البيانات، ومصمم تجربة المستخدم (UX Designer)، ومطور التطبيقات، والمسوق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من المهن. وسيتمتع المشاركون بمرونة التعلم على شبكة الإنترنت والهواتف المحمولة وبالشكل الذي يتناسب مع مستواهم وقدراتهم الشخصية، وسيكون بإمكانهم أيضاً استكشاف المسارات الوظيفية المتنوّعة والمتاحة في السوق مع الاطلاع على المسميات الوظيفية الشائعة ومتطلبات المهارات ومستوى الرواتب.

وستتيح أكاديمية كورسيرا للمهن للطلاب اكتساب خبرة عملية من خلال المشاريع الموجّهة بما يساعدهم على تطوير المهارات الأساسية في أقل من ساعتين. على سبيل المثال، يمكن لمحلل البيانات الطموح ممارسة لغات البرمجة SQL وPython وTableau، بينما يمكن لمصمم تجربة المستخدم إنشاء مشاريع باستخدام تطبيقات وبرامج التصميم Figma وAdobe Creative Cloud. وبفضل التعلم العملي والتقييمات التفاعلية، سيتمكّن الطلاب من اكتساب المهارات الأساسية من خلال العمل باستخدام أدوات فعّالة تحاكي الواقع في مجالات عديدة مرتبطة بالحياة اليومية، بما يمنحهم ميزة تنافسية لدى أصحاب العمل أثناء المقابلات وخلال أدائهم لمهامهم الوظيفية.

وتأتي الشراكة بين شركة "كورسيرا" والجامعة الكندية دبي في ظل النمو السريع لأعمال "كورسيرا" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولغاية يونيو 2022، تقدّم "كورسيرا" دعمها المتواصل في صقل مهارات 681 ألف متعلم في دولة الإمارات، وأكثر من 6.2 مليون متعلم في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويشمل هذا أكثر من 320 ألف متعلم جديد على منصة "كورسيرا" في المنطقة خلال الربع الثاني من 2022.

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حول "كورسيرا"

أُطلقت شركة "كورسيرا" في عام 2012 من قبل بروفيسور علم الحاسوب "أندرو نج" و"دافني كولر" بهدف توفير فرصة الحصول على تعليم ذو مستوى عالمي للعديد من الراغبين في تطوير مهاراتهم من أماكن مختلفة حول العالم. وتُعَد "كورسيرا" اليوم واحدة من أكبر منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم، إذ تضم المنصة أكثر من 100 مليون متعلم مسجل (لغاية تاريخ 30 يونيو 2022). وتتعاون "كورسيرا" مع أكثر من 275 جهة وجامعة رائدة لتوفير خيارات واسعة من المحتوى والشهادات، مثل المشاريع الموجهة والدورات والشهادات التخصصية، بالإضافة إلى الشهادات الجامعية كدرجات البكالوريوس والماجستير. وتستخدم المؤسسات حول العالم منصة "كورسيرا" لصقل مهارات الموظفين والمواطنين والطلاب وتزويدهم بمهارات جديدة، في مجالات مثل علم البيانات والتكنولوجيا والأعمال.

وحصلت "كورسيرا" على شهادة مؤسسة "بي" (B Corp) في فبراير من عام 2021.