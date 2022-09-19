تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك

الشارقة: وقعت الجامعة الأميركية في الشارقة وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية مذكرة تفاهم اليوم 15 سبتمبر في الشارقة لتعزيز سبل التعاون بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمامات المشتركة، حيث حضر حفل التوقيع كلاً من الدكتورة سوزان مام، مديرة الجامعة الأميركية في الشارقة، والدكتور عامر محمد الزرعوني، نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الإدارية والخدمات المهنية، بحضور كبار ممثلي المؤسستين.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العمل المشترك بين المؤسستين في مجالات التعليم والبحث العلمي، وتبادل الطلبة وتوفير فرص التدريب، والإشراف على أطروحات الطلبة ومشاريعهم، والاستخدام المتبادل للمختبرات والمعامل الفنية والبحثية، فضلاً عن تنظيم المؤتمرات وورشات العمل والندوات، واستكشاف فرص تنظيم برامج أكاديمية وتدريبية مشتركة، وعقد استشارات في مختلف المجالات الأكاديمية.

وفي حديثها عن هذه الشراكة، قالت الدكتورة مام: "يسعدنا الدخول في هذه الشراكة مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ونحن على ثقة بأن هذا سوف يؤدي إلى المزيد من الابتكار والنجاحات. يمكننا العمل معًا من خلال الجمع بين خبراتنا ومواردنا على توسيع نطاق أبحاث مؤسستينا لإيجاد حلول للعديد من الأسئلة العلمية المعقدة، مما ينعكس إيجابيًا على الخبرات التعليمية والجامعية لطلابنا، حيث ينخرطون في مجالات متنوعة من المعارف، ويطورون مهارات التفكير التحليلي والإدارة الذاتية والقيادة عالية المستوى".

وأضافت: "يأتي هذا التعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والتي هي مركز مبتكر ومتكامل للتعليم والبحوث في مجال الرعاية الصحية، جزءًا من مهمتنا لتعزيز البحوث وتطوير الحلول المبتكرة التي تعالج التحديات التي تواجه المجتمع بالشراكة مع المؤسسات الإماراتية الصديقة، والمساهمة بفعالية في تحقيق أجندة التنمية لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وفي معرض حديثه عن توقيع هذه الاتفاقية، قال الدكتور الزرعوني: "إن تعاوننا مع الجامعة الأميركية في الشارقة يتماشى مع جهودنا المستمرة في الجامعة لعقد شراكات استراتيجية تعزز التجربة التعليمية لطلبتنا. حيث سيتمتع الطلبة من كلتا الجامعتين بفرصة فريدة للاستفادة من نقاط القوة والخبرة لديهما، وهو ما يؤكد على التزامنا بتطوير الأنشطة البحثية والعلمية في دولة الإمارات العربية المتحدة ".

#بياناتحكومية

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للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: نورهان عبد العزيز ، مدير تحرير المحتوى، الاتصال الاستراتيجي والتسويق، الجامعة الأميركية في الشارقة، بريد الكتروني nabdulaziz@aus.edu، هاتف: 065152210

حول الجامعة الأميركية في الشارقة

أنشأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الجامعة الأميركية في الشارقة عام 1997. وتوخى الشيخ سلطان في رؤيته للجامعة أن تكون مؤسسة تعليم عال متميزة على خلفية التاريخ الإسلامي وفي سياق تطلعات واحتياجات المجتمع المعاصر في الإمارات ومنطقة الخليج.

وتم تأسيس الجامعة على أسس متينة من مبادئ الجدارة والسمعة الأكاديمية العالمية. وأصبحت تمثل أفضل ما في مجال التدريس والبحث. وهي معتمدة دوليًا ومعترف بها من قبل أصحاب العمل في جميع أنحاء العالم لقيامها بتأهيل الخريجين المزودين بالمعرفة والمهارات اللازمة للقرن الواحد والعشرين.

ولا يتم تثمين طلبتنا من خلال النجاح الأكاديمي فقط، ولكن أيضاً من خلال المشاركة في أنشطة الحرم الجامعي الديناميكية وفي تجسيد مثلنا العليا من الانفتاح والتسامح والاحترام. وهذا المزيج من التفوق الأكاديمي وروح المجتمع يضمن أن تبقى الجامعة مقراً لأعضاء هيئة تدريس وطلاب على مستوى عالمي، يسعون ليصبحوا مبتكرين ومفكرين ومساهمين وقادة المستقبل.

حول جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية

تحمل الجامعة اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتسعى لأن تصبح محوراً عالمياً متخصصاً في الأبحاث والتعليم الصحي المبتكر والشامل لخدمة الإنسانية. وتقدم الجامعة درجات البكالوريوس والدراسات العليا من خلال كلياتها الثلاث: كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان و كلية الطب وكلية التمريض والقبالة.

تفخر الجامعة بكونها جزءاً من مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، أول نظام صحي أكاديمي متكامل في دولة الإمارات. رؤية المؤسسة هي "معاً نرتقي بصحة الإنسان"، ورسالتها "معاً نسعى لخدمة الإنسان ونصنع مستقبل الصحة بتكامل الرعاية والتعلّم والاكتشاف". تعتمد المؤسسة مجموعة من القيم هي الاحترام، والتميّز والعمل بروح الفريق والنزاهة والتعاطف، وقيمتها الأساسية هي "المريض أولاً." تلتزم الجامعة بتمهيد الطريق وتسخير الجهود لإحداث تأثير عالمي إيجابي في مجال الرعاية الصحية وذلك تماشياً مع رؤية ورسالة وقيم المؤسسة.

جامعة كوينز بلفاست البريطانية هي الشريك الأكاديمي العالمي للجامعة وهي إحدى الجامعات الرائدة في الأبحاث في المملكة المتحدة. وتحرص الجامعة على بناء الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المعنية بالأبحاث والتعليم والرعاية الصحية ذات التوجّه المشترك.