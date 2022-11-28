دبي: وقّعت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع مجموعة أحمد المحمود، المتخصصة في مجال تقديم الخدمات البيطرية العلاجية في دولة الإمارات، لتعزيز التعاون في مجال تطوير برامج الارشاد والتوعية للطب البيطري وتدريب الخريجين وتبادل الخبرات.

يأتي توقيع المذكرة ضمن جهود وزارة التغير المناخي والبيئة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود حماية الصحة العامة والمجالات الداعمة للأمن الغذائي.

ومن جهته قال سعادة المهندس محمد الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي "إن ضمان الصحة العامة يمثل أحد الأولويات الاستراتيجية التي تحرص الوزارة على تعزيزها، وتشكل الصحة الحيوانية أحد الركائز الرئيسة لمنظومة الصحة العامة، لذا تعمل الوزارة بالإضافة إلى دورها التشريعي والرقابي على تعزيز مهارات الكوادر العاملة في مجال الطب البيطري بما يواكب أعلى المعايير العالمية."

وأضاف: " وتأتي مذكرة التفاهم مع مجموعة المحمود ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توجهات الدولة ومستهدفاتها."

وسيتعاون الطرفان، بموجب المذكرة، في تطوير برامج ارشادية وتثقيفية وتوعوية بمعايير وتشريعات الطب البيطري، وتدريب خريجي الجامعات من الأطباء والفنيين البيطريين، والمشاركة المتبادلة في الفعاليات الخاصة ببرامج الارشاد والتثقيف، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمشورة الفنية.

وستقوم مجموعة المحمود بتقديم برامج تدريبية لرفع كفاءة الخريجين الجدد من الأطباء البيطرين والمهن الطبية البيطرية المساعدة بهدف صقل مهاراتهم العملية، كما ستقوم بتعيين عدد من الكوادر البيطرية المواطنة المدربة لديها بعد استيفاء فترة التدريب اللازمة.

فيما تلتزم الوزارة بتقديم الدعم الفني اللازم فيما يخص تشريعات مزاولة مهنة الطب البيطري والأنشطة البيطرية، والتنسيق مع الجهات الاكاديمية لتسهيل عملية التدريب وتطوير المناهج الخاصة بتدريس الطب البيطرية والعلوم البيطرية

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