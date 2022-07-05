عمان – وقعت "اكاديمية طلال أبوغزاله العالمية الرقمية"، إحدى مؤسسات "طلال أبوغزاله العالمية" والمنصة الإلكترونية للابتكار ومسرعات الأعمال E-Manasah اتفاقية تعاون في مجال الدورات التدريبية التي تخدم احتياجات رواد الأعمال والناشئين.

وخلال حفل التوقيع، أكد سعادة الدكتور طلال أبوغزاله اعتزازه بالتعاون مع المنصة من أجل دعم رواد الأعمال وخصوصاً الناشئين والمبتدئين في مجال التدريب، مشيرا إلى أن المجموعة تسعى باستمرار إلى تطوير المهارات وبناء القدرات.

وشدد الدكتور أبوغزاله على أهمية تحول التعليم إلى رقمي، مبينا أن العصر الحالي يشهد انتشار التكنولوجيا في جميع جوانب الحياة.

من جانبها أكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة E-Manasah الاستاذة علياء الجمال اعتزازها بالتعاون مع "طلال أبوغزاله العالمية" ورعاية الدكتور طلال أبوغزاله لتوقيع الاتفاقية، داعية إلى توسيع أطر التعاون في المستقبل ما بين E-Manasa ومختلف مؤسسات المجموعة.

"طلال أبوغزاله العالمية": هي مجموعة من المؤسسات المهنية العالمية لتقديم الخدمات المهنية وخدمات التعليم وبناء القدرات والمنتجات التقنية، من خلال أكثر من 100 مكتب حول العالم.

E-Manasah: هي منصة لتمكين الأعمال التجارية، تتيح الوصول إلى التمويل وإلى الأسواق والموارد بالإضافة إلى التواصل مع مزودي الخدمات والشركات الصغيرة والمتوسطة، تهدف إلى دعم رواد الأعمال والشركات من خلال الشبكات الاجتماعية، وإنشاء نظام بيئي رقمي لريادة الأعمال يحفز على الابتكار والتغيير الاجتماعي.

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