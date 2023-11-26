مسقط: في إطار التزامه بتعزيز تجربة عملائه، احتفل البنك الوطني العُماني مؤخرًّا بالافتتاح الرسمي لفرعه الجديد في موقع حيوي بولاية إبراء. ويشكل الفرع الجديد خطوة مهمة في مسيرة البنك الوطني العماني لتعزيز خدماته المصرفية، وتعكس التزامه بفتح آفاق جديدة عبر التركيز على خدمة العملاء والتحول الرقمي في فروعه.

وحول هذا الفرع الجديد، قال طارق عتيق، المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية والرقمية للأفراد في البنك الوطني العُماني: "نضع عملائنا في مقدمة أولوياتنا لذا نحرص على تزويدهم بتجربة مصرفية مميزة تبدأ باختيارنا لتصاميم مبتكرة لجميع فروعنا. ونهدف دائماً إلى تسهيل وصول خدماتنا إلى عملائنا في مختلف أرجاء عُمان لضمان تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم. وأثق أن فرعنا في إبراء بحلته الجديدة سيقدم لعملائنا في المنطقة تجربة مصرفية متميزة تجمع بين الخدمات المصرفية التقليدية والرقمية".

ويتميز فرع إبراء الجديد بتصميمه المميز ومساحته الواسعة، ويضم ركنًا رقميًّا يقدم مجموعة من الخدمات مثل جهاز الصراف الآلي، وجهاز الإيداع النقدي، وجهاز الخدمة متعدد الوظائف الذي يلبي احتياجات العملاء المختلفة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. ويضم الفرع كذلك ركناً لعملاء الخدمات المصرفية الحصرية "الصدارة" لضمان تجربة مصرفية مميزة تتسم بالخصوصية الراحة.

جديرٌ بالذكر أن البنك الوطني العُماني يوفر العديد من الحلول والخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة. ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول فروع البنك الوطني العُماني ومجموعة خدماته ومنتجاته من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.nbo.om، أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 24770000 أو زيارة أحد فروع البنك في أرجاء عُمان.

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