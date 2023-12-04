مسقط، احتفل البنك الوطني العماني بالافتتاح الرسمي لفرعه الجديد في ولاية قريات برعاية الفاضل عبدالله بن زهران الهنائي، الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العماني، وبحضور عدد من كبار الشخصيات من عملاء البنك والإدارة العليا. ويجسد الفرع بحلته الجديدة وخدماته الرقمية المميزة التزام البنك بفتح آفاق جديدة لعملائه عبر التركيز على تجربة العملاء والتحول الرقمي في فروعه.

وحول هذه المناسبة، قال الفاضل قال طارق عتيق، المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية والرقمية للأفراد في البنك الوطني العُماني: "يؤكد تطويرنا لشبكة فروعنا التزامنا بتقديم تجربة مصرفية سلسة ومريحة لعملائنا في مختلف مناطق عُمان، إذ يأتي هذا الفرع ضمن خططنا لتطوير عدد من الفروع خلال هذا العام. وانطلاقاً من التزامنا بوضع خدمة العملاء على رأس قائمة أولوياتنا، فإننا نسعى دائمًا إلى استكشاف آفاق جديدة لتحسين تجربتهم عبر مختلف الحلول المصرفية، ويجسد هذا الفرع الجديد التزامنا هذا من خلال تقديم تجربة رقمية مصرفية تلبي احتياجات عملائنا المختلفة وتعزز حضورنا الرقمي والشمول المالي في عُمان بما يتماشى مع الجهود الوطنية للتحول الرقمي".

يضم الفرع ركنًا رقميًّا ويقدم مجموعة من الخدمات مثل جهاز الخدمة متعدد الوظائف الذي يلبي احتياجات العملاء المختلفة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع مثل فتح الحسابات، إصدار بطاقات الخصم المباشر، وتجديد البطاقات واستبدالها، ومعاملات الإيداع النقدي والشيكات، والسحب النقدي، ودفع الفواتير وغيرها من الخدمات بالإضافة إلى جهاز الصراف الآلي، وجهاز الإيداع النقدي.

كذلك، يضم الفرع ركناً لعملاء الخدمات المصرفية الحصرية "الصدارة" لضمان تجربة مصرفية مميزة تتسم بالخصوصية والراحة. ويتميز فرع قريات الجديد بتصميمه الحديث، وبموقعه الحيوي في مركز المدينة إذ يمكن الوصول إليه بسهولة، وبمساحات كبيرة لركن سيارات العملاء والزوار.

جديرٌ بالذكر أن البنك الوطني العُماني يوفر العديد من الحلول والخدمات المصرفية الرقمية للعملاء من الأفراد والمؤسسات مثل تطبيق الخدمة المصرفية، ومنصة الخدمة المصرفية للشركات عبر الإنترنت، ويسعى البنك دائمًا إلى تحديث قنواته الرقمية بما يتماشى مع الاحتياجات المتغيرة لعملائه. ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول فروع البنك الوطني العُماني ومجموعة خدماته ومنتجاته من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.nbo.om، أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 24770000 أو زيارة أحد فروع البنك في أرجاء عُمان.

#بياناتحكومية

- انتهى -