مسقط: أعلن البنك الوطني العماني عن إطلاق برنامج قادة الغد وذلك في إطار سعيه المتواصل لاستقطاب الخريجين الجدد من مختلف التخصصات بهدف توفير تزويدهم بالخبرات والقدرات اللازمة في المجال المصرفي وتأهيلهم للتفوق المهني مستقبلاً.

وفي حديثه حول المبادرة، قال د. علي بن موسى العبري، المدير العام ورئيس مجموعة الموارد البشرية في البنك الوطني العماني، "نحرص في البنك الوطني العماني على تمكين الكفاءات الوطنية من خلال منحهم الأدوات والمعارف اللازمة للتفوق وتحقيق النجاحات في البيئة التنافسية للقطاع المالي. و ينسجم برنامج القادة الجدد من البنك الوطني العماني مع مستهدفات رؤية عمان 2040، وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه – التي تهدف إلى إعداد جيل واعد ومتمكن من المواهب الاستثنائية يساهم في تحقيق التنمية المستدامة. وندعو الخريجين الجدد لاتخاذ الخطوة الأولى في مسارهم المهني وتقديم طلب التسجيل في هذا البرنامج للحصول على سجل حافل بالإنجازات والخبرات في القطاع المصرفي".

ويستهدف البرنامج الخريجين العمانيين الحاصلين على درجة البكالوريوس والراغبين في التعرف على الخدمات المصرفية والمالية، حيث تهدف المبادرة إلى تطوير الكفاءات الوطنية والمساهمة في تعزيز أداء ومستقبل الاقتصاد العماني. يحصل المشاركون على فرصة مثرية للتعرّف على الوظائف المصرفية، واكتساب خبرة عملية، بالإضافة إلى التوجيه والإرشاد من الخبراء والمختصين في هذا المجال، بما يضمن تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة في العمليات المصرفية، والإدارة المالية، وخدمة العملاء، لتمكينهم من تولي أدوار رئيسية في هذا القطاع.

ويشار إلى أن هذه المبادرة تعكس التزام البنك الوطني العماني في الاستثمار المستدام في موظفيه وتمكين الأجيال القادمة من القادة في القطاع المصرفي. لمعرفة المزيد عن البنك الوطني العماني، يرجى التواصل عبر 24770000 أو زيارة الموقع الإلكتروني www.nbo.om.

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