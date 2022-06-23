أطلق البنك العربي مؤخراً قرض "عربي مُنجز" للمشروعات الصغيرة في مصر، ويأتي إطلاق هذا القرض الجديد في إطار حرص البنك العربي المتواصل على دعم قطاع المشروعات الصغيرة، وذلك بهدف مواكبة احتياجاتهم المالية المتجددة وتقديم حلولاً مصرفية وتمويلية متخصصة مبنية على احتياجات ومتطلبات هذا القطاع الحيوي.

ويقوم قرض "عربي مُنجز" بتمويل المشاريع الصغيرة بقيمة تصل إلى 5 مليون جنيه وبأقساط ثابتة لمدة ثلاث سنوات، وذلك عبر تمويل شراء المعدات والمواد الخام اللازمة للمشاريع، بالإضافة إلى منح بطاقة ائتمانية للشركات VISA Signature لتمويل سداد المدفوعات الحكومية، كما يتميز قرض "عربي مُنجز" بسرعة الإجراءات التي تتم في 5 أيام عمل.

وفي تعليقها على إطلاق الخدمة الجديدة، قالت رانيا شريف، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك العربي – مصر: "يأتي إطلاق قرض "عربي مُنجز" ضمن سعي البنك العربي لخلق نموذج مستدام لقطاع المشروعات الصغيرة وتلبية الحاجة المستمرة لإيجاد حلول تمويلية جاهزة وسريعة ملائمة لطبيعة أعمال هذا القطاع الحيوي بهدف المساهمة في بناء قدراتهم وتطوير أعمالهم"، وأضافت: "يعد هذا القرض الأمثل لقطاع المشروعات الصغيرة وبالأخص تلك التي تعمل على زيادة انتاجيتها وتوسيع نطاقها".

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي بدأ نشاطه في مصر في العام 1944 ولديه حالياً 44 فرعاً منتشرة في مواقع رئيسية عبر مدن ومحافظات الجمهورية. ويمتلك البنك العربي واحدةً من أكبر الشبكات المصرفية العربية عالمياً والتي تضم أكثر من 600 فرع عبر خمس قارات. ويعتبر البنك العربي من المؤسّسات المصرفية الرائدة محلياً وإقليمياً في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يوفر البنك لهذا القطاع الحيوي مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية عبر شبكة مراكز الأعمال وفروع البنك المنتشرة في مصر بهدف دعم أعمال هذه المشروعات وتعزيز نموها.

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