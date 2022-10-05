مسقط: انطلاقاً من دوره البارز في مواكبة ثورة التحول الرقمي في القطاع المصرفي، التي من شأنها توفير حلول عملية تسرع من وتيرة تنفيذ المعاملات البنكية وتسهيل الحصول على الخدمات المصرفية لعملائه، افتتح البنك الأهلي مؤخراً فرعاً جديداً مجهّزاً بخدمات رقمية سهلة ومريحة متوفرة على مدار الساعة في مدينة السلطان قابوس.

يعزز تصميم الفرع الجديد تجربة العملاء المصرفية ويعمل على تسريع المعاملات اليومية، عبر جهاز "أهلي إكسبرس" متعدد الخدمات الذي يوفر مجموعة من الخدمات الرقمية للعملاء الجدد والحاليين. وسيخدم الفرع المقيمين في مدينة السلطان قابوس وما حولها والتي تعتبر واحدة من أكثر المناطق الحيوية في العاصمة مسقط.

يسعى البنك الأهلي من خلال هذه الخطوة إلى ترسيخ مكانته كأحد البنوك الأكثر تفضيلاً في السلطنة، الأمر الذي من شأنه أن يوسّع قاعدة البنك الرقمية في مجال أعماله التشغيلية ومواصلة حراكه التنموي جنباً إلى جنب مع المؤسسات الحكومية نحو دفع عجلة الاقتصاد الرقمي وبالتالي تحقيق الأهداف الواعدة لرؤية عُمان 2040.

وبمناسبة افتتاح الفرع الجديد، صرح منير البلوشي، مساعد المدير العام ورئيس إدارة الفروع في البنك الأهلي: "يأتي اختيار الموقع الاستراتيجي للفرع الجديد بتجهيزاته التقنية المتفرّدة كشاهدٍ على سعينا الدائم لإيجاد الحلول التي تلائم عملائنا وإتاحة خدماتنا بما يفوق توقعاتهم، لضمان تجربة مصرفية أفضل وأكثر تطوراً. نؤكد على التزامنا في تحقيق التميز والريادة في أعمالنا ومواكبة ثورة الرقمنة وتسخيرها لما ينسجم مع متطلبات العملاء. عاقدين العزم على مواصلة التعاون مع مختلف الجهات الحكومية للاستثمار في تحسين الإمكانات الرقمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد".

وأضاف: "في ظل التوجه العام نحو موجة التحوّل الرقمي على صعيد القطاعين الحكومي والخاص، فقد مهدت استراتيجية عُمان الرقمية الطريق أمام المؤسسات لتحقيق الرؤية الوطنية التي تهدف إلى تحويل السلطنة إلى اقتصادٍ مبني على المعرفة. ويتجدد العهد بمضيّنا نحو الرقمنة من خلال افتتاح فرعنا في مدينة السلطان قابوس، الذي يضم جهاز "أهلي إكسبرس" متعدد الخدمات؛ وبدوره يسهم في تجسيد رؤية البنك المتمثلة في طرح المزيد من الخدمات الرقمية التي تفوق توقعات العملاء وتمكنهم من خوض تجربة مصرفية متفرّدة من حيث السرعة والكفاءة."

خلال مسيرته الحافلة من الإنجازات تبنّى البنك الأهلي أفضل الحلول التقنية المبتكرة في أعماله وعبر قنواته المصرفية والخدمية، على سبيل المثال لا الحصر تطبيق الهاتف المدعّم بأفضل الميزات التي تسهل إتمام العديد من المعاملات بسرعة وسلاسة. ويأتي هذا التوجّه من البنك الأهلي لتعزيز منهجية التركيز على العميل من خلال طرح منتجات وخدمات تلائم احتياجات العملاء المتنوعة وبالتالي ضمان الاستدامة.

#بياناتشركات

- انتهى -