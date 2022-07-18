مسقط- أعلن البنك الأهلي، بالشراكة مع فيزا، الشركة العالمية الرائدة في تقنيات الدفع الرقمي، عن إطلاق بطاقة "أعمال" للخصم المباشر والمخصصة حصريا لتلبية احتياجات العملاء من فئة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ستوفر بطاقة فيزا للخصم المباشر، إمكانية وصول العملاء إلى الحسابات المصرفية على مدار الساعة مع خيارات دفع مريحة وسهلة الاستخدام للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع تحديد سقف أعلى للإنفاق. ومن شأن ذلك أن يسهل إجراء المعاملات بشكل أسرع ويمكن هذه المؤسسات من ممارسة أعمالها التجارية دون مواجهة أي تأخير مالي و التحكم بالنفقات الذي عادة ما يكون صعباً عند لتعامل المباشر مع النقد. كما سيكون لدى أصحاب الحسابات خيار الفصل بين نفقات الشركة والنفقات الشخصية والاستمتاع بالشفافية في ممارسة عملياتهم التجارية.

وفي حديثها حول التعاون القائم بين البنك الأهلي وفيزا، باعتبارها علامة بارزة في بيئة الأعمال المصرفية المتنامية في سلطنة عُمان، قالت هناء الخروصية، المدير العام للخدمات المصرفية للشركات في البنك الأهلي: "ستعزز هذه الشراكة مبادراتنا المستمرة التي تستهدف الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما ستعمل على ترسيخ عامل مهم من عوامل الموثوقية في القطاع المالي والمصرفي، من خلال حرصنا على إطلاق مجموعة من المنتجات المرتبطة بالمعاملات المالية لدعم الأنشطة التجارية لهذه الفئة من العملاء. منذ تأسيسه، أثبت البنك الأهلي التزامه بخدمة العملاء في قطاع الأعمال عبر تقديم منتجات وخدمات ذات كفاءة عالية. ومن المأمول أن تعزز شراكتنا مع فيزا مسيرتنا الهادفة إلى دفع عجلة النمو المستدام من خلال محفظة شاملة من الحلول المصرفية الآمنة والمريحة".

وأضافت: "نحن ندرك في البنك الأهلي أهمية مواكبة التغيرات والاستفادة من الفرص الجديدة في السوق ودراسة الملاحظات التي نتلقاها من العملاء، وهذا يسهم وبشكل كبير على تعزيز قدرتنا في تلبية احتياجاتهم الحالية والمستقبلية، خصوصا أننا نركز حاليا على تقديم منتجات مصرفية مبتكرة تتناسب مع احتياجات فئات العملاء المخصصة. نحن نتوقع أن تسهم هذه الشراكة في توسيع نطاق أعمال المؤسسات في السلطنة وتعزيز مسار نموها، كما ستولد فرص تجارية وتؤسس بيئة اقتصادية خصبة تضيف قيمة لعملائنا من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

قال مانيش غوتام، المدير الإقليمي لشركة فيزا في سلطنة عُمان: "هناك حاجة إلى دعم بيئة الأعمال وايجاد حلول فاعلة للمساهمة في تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، مثل إدارة النفقات بكفاءة وشفافية، مما يقلل احتمالية سوء الإدارة والاحتيال والأخطاء الأخرى التي غالبا ما تكون مكلفة. ونحن سعداء حقيقة بالإعلان عن هذا التعاون الاستراتيجي مع البنك الأهلي لتقديم بطاقة فيزا للخصم المباشر المخصصة للأعمال، والتي تستهدف الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية، سعيا منا

لتوفير الأدوات اللازمة التي تعزز من مسيرة تطورها ونموها. كما أن البطاقة الجديدة من فيزا تدعم جهود الحكومة العُمانية لدفع عجلة التحول الرقمي، وتعكس أيضا التزامنا بتوسيع نطاق الشركات المستفيدة من مميزات التجارة الرقمية في البلاد".

سيكون لبطاقة فيزا للخصم المباشر للأعمال دور في تشجيع الانتقال السلس من المدفوعات النقدية إلى المدفوعات الرقمية وتوفير الحلول التي تساعد هذه الفئة من العملاء في إدارة المصاريف والميزانية ومتابعتها، وسيواصل البنك الأهلي تعزيز خدماته لتطبيق ضوابط أفضل لتتبع النفقات المالية بما يضمن مواكبة توجهات السوق المتغيرة، وبالتالي الانسجام مع جهود الحكومة الرشيدة نحو مجتمع واقتصاد رقمي بدون نقد.

جدير بالذكر أن البنك الأهلي واصل تعزيز تركيزه على إمكانياته التقنية والرقمية لتحسين تجربة عملائه، من خلال دعم المزايا والخدمات المتوفرة على منصة "أهلي B2B" والخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت "ahliNet"، مما يوفر مرونة أكبر وخدمات مصرفية أكثر ملاءمة لهم. ويواصل البنك توسيع نطاق نقاط البيع المدعومة من شركة AFS، المزود الرائد لحلول الدفع والحلول التقنية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتطبيق نظام تحصيل الودائع عن بُعد، الذي يسمح للعملاء بمسح الشيكات ضوئيا وإيداعها عن بُعد، بدلا من زيارة فروع البنك بشكل يومي.

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