مسقط:- تماشياً مع استراتيجيته للتحول الرقمي، وحرصاً منه على مواكبة أحدث التقنيات الرقمية التي تهدف إلى إثراء تجربة عملائه المصرفية؛ أطلق البنك الأهلي جهاز متعدد الوظائف للخدمات المصرفية السريعة، في فرعه الجديد بمدينة السلطان قابوس، وهو أول جهاز متعدد الوظائف يعمل على تسريع وتسهيل معاملات العملاء الحاليين والجدد في أي وقت.

يتيح الجهاز متعدد الوظائف الجديد إمكانية إجراء كافة المعاملات المصرفية رقمياً على مدار 24 ساعة، ومن ضمنها خدمة فتح الحسابات الجديدة للعملاء الجدد وفتح حسابات إضافية للعملاء الحاليين، وتحديث الملفات الشخصية وبيانات البطاقات الشخصية والإقامة، إلى جانب الطباعة الفورية لكشوف الحسابات ودفاتر الشيكات وإصدار بطاقة الخصم المباشر، هذا بالإضافة الى إمكانية التواصل مع موظف تواصل الأهلي.

وعلاوة على ذلك، يضم الجهاز التفاعلي العديد من الخدمات المميزة منها، إصدار بطاقات الخصم الجديدة والإضافية، كما يسهل عملية تفعيل بطاقة الخصم واستبدالها ورفع سقف الحد الادنى للسحب اليومي. ويمكن للعملاء أيضاً تغيير الحد الأعلى للشراء، مما يتيح لهم الحرية الكاملة لتنفيذ جميع مهامهم المصرفية في أي وقت.

وبهذه المناسبة، صرح حسن الزعابي، رئيس القنوات الإلكترونية للخدمات المصرفية الرقمية للأفراد في البنك الأهلي: "لقد حرصنا على تعزيز نطاق خدماتنا الرقمية بالتزامن مع افتتاح فرعنا الرقمي الجديد، من خلال توفير جهاز إكسبرس التفاعلي متعدد الوظائف؛ الذي يوفر حلول مصرفية رقمية شاملة ومتطورة من شأنها تعزيز تجربة عملاءنا، وتسهل وصولهم إلى حساباتهم على مدار الساعة. ونفخر باستراتيجيتنا لمواكبة تطلعات السوق المتغيرة واستقطاب تقنيات مبتكرة كإطلاق أول جهاز خدمي في السلطنة يمكن العملاء الجدد من فتح حساب بنكي بشكل رقمي في أي وقت".

وأضاف: " نتطلع إلى تطوير خدماتنا الرقمية عبر تدشين المزيد من هذه الأجهزة، مع الالتزام بدعم رؤية عُمان 2040 الرامية نحو تطوير مجتمع رقمي قائم على اقتصاد المعرفة وثورة تكنولوجيا المعلومات".

ومع إطلاق الخدمات المصرفية السريعة، يعزز البنك الأهلي مكانته كمؤسسة مصرفية قادرة على مواكبة الحداثة. فقد استطاع من خلال الخدمة الجديدة تشكيل هويته الرقمية وتأكيد قدرته على الحضور في القطاع المصرفي باعتباره واحداً من البنوك الرائدة في تقديم خدمة الجهاز التفاعلي متعدد الوظائف للعملاء، كما أضاف لمحفظة منتجاته تصميماً جديدًا لبطاقة الخصم المباشر بمزايا تفوق التوقعات وتغطي احتياجات كافة الفئات.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، صرح طاهر البلوشي، نائب المدير العام للإستراتيجيات والتحول المؤسسي في البنك الأهلي: "تشمل إستراتيجية نمو البنك الأهلي تشكيل مستقبل الخدمات الرقمية في عُمان. لهذا، نسعى إلى توسعة مظلتنا الرقمية من خلال إضافة الجهاز متعدد الوظائف الجديد كلياً، الذي بدوره يعزز تجربة العميل ويمنحه قيمة مضافة. يمكن لعملائنا الآن الاستمتاع بإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية في أي وقت. ونؤمن أن تلبية حاجة العملاء لتوفير خدمات رقمية ميسرة ستحافظ على ولائهم وتسهم في تعزيز مسيرة نمونا الحافلة".

يواصل البنك الأهلي تعزيز تركيزه على إمكانياته التقنية والرقمية لتحسين تجربة العملاء، من خلال دعم المزايا والخدمات المتوفرة على منصة "أهلي B2B" والخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت "ahliNet"، مما يوفر مرونة أكبر وخدمات مصرفية أكثر ملاءمة لهم. كما يعمل على توسيع نطاق نقاط البيع المدعومة من شركة AFS، المزود الرائد لحلول الدفع والحلول التقنية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتطبيق نظام تحصيل الودائع عن بُعد، الذي يسمح للعملاء بمسح الشيكات ضوئياً وإيداعها عن بُعد، بديلاً عن زيارة فروع البنك بشكل يومي.

يقدم البنك الأهلي مجموعة شاملة من الخدمات باستخدام أحدث التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة المتوفرة عبر فروعه المنتشرة في مختلف أنحاء السلطنة. ويهدف من خلال عروضه الترويجية المستمرة إلى خدمة كافة فئات العملاء وغرس ثقافة الإدخار لديهم إلى جانب تعزيز الاستقرار المالي في المجتمع. وانسجاماً مع رؤيته ليكون مركزاً فاعلاً للخدمات المصرفية المبتكرة، يواصل البنك تقديم حلول مصرفية تجارية واستثمارية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

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