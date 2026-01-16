بن طوق: الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها العالمية كمركز رائد لريادة الأعمال.. والمذكرة تهدف إلى تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تطوير التجمعات الاقتصادية في الدولة

توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق الإمارات للنمو وتجمع الإمارات للغذاء لدعم تنافسية منظومة الأمن الغذائي في الدولة وتعزيز فرص نمو الشركات العاملة في القطاعات الغذائية

الشراكة بين وزارة الاقتصاد والسياحة وصندوق الإمارات للنمو تهدف إلى:

توفير فرص استثمارية متنوعة للشركات الناشئة تساعدها على نمو أعمالها وتحفزها على التوسع في القطاعات ذات الأولوية الوطنية

إتاحة برامج متخصصة لبناء قدرات رواد الأعمال والشركات الناشئة وتشجيعهم على ابتكار مشاريع ريادية تسهم في تعزيز تنافسية بيئة ريادة الأعمال في الدولة

تبادل الخبرات والمعرفة بين الوزارة والصندوق في مجالات الاستثمار بما يسهم في تعزيز استدامة الأعمال وتوفير فرص مبتكرة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة

وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع صندوق الإمارات للنمو، تهدف إلى تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تطوير التجمعات الاقتصادية في الدولة، ودعم نموها وتسريع وصولها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية انطلاقاً من الإمارات. وتركز المذكرة على تمكين هذه الشركات، وتشجيع الابتكار، وإطلاق برامج تسريع متقدمة تدعم قدرتها على التوسع والنمو، بما يسهم في تعزيز مساهمتها الفاعلة في الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة لريادة الأعمال.

حضر توقيع المذكرة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات لريادة الأعمال،وسعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، ووقّعها من جانب الوزارة سعادة ماريا حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية، فيما مثّل الصندوق سعادة نجلاء المدفع، نائب رئيس مجلس الإدارة، ووقعها خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية كمركز رائد لريادة الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال ما توفره من مبادرات وطنية ريادية وموارد وبنية تحتية وتقنيات متقدمة تدعم رواد الأعمال والمواهب والمبتكرين وأصحاب الأفكار الناشئة والاستثمارية المبتكرة.

وقال معاليه: "تولي دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، اهتماماً كبيراً بتطوير التجمعات الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية، انسجاماً مع السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية، وتعزيز دور الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية هذه التجمعات وزيادة مساهمتها في بناء النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة. وفي هذا الإطار، يمثل توقيع مذكرة التفاهم مع صندوق الإمارات للنمو خطوة جديدة لدعم هذا التوجه، من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها على التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يسهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي، وتحفيز الابتكار، ورفع كفاءة التجمعات الاقتصادية، وتعزيز قدرتها على المنافسة إقليمياً وعالمياً".

من جانبها قالت، سعادة نجلاء أحمد المدفع، نائب رئيس مجلس الإدارة لصندوق الإمارات للنمو: "يتبنّى صندوق الإمارات للنمو دورًا وطنيًا في سد فجوة جوهرية في منظومة التمويل، من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة من الوصول إلى رأس مال النمو في المرحلة المناسبة. وبصفتنا شريكًا طويل الأمد، نقدّم رأس مال استراتيجي مدعومًا بمنهجية فاعلة لخلق القيمة، تركّز على بناء القدرات المؤسسية وتعزيز الجاهزية للتوسع. كما تمثّل شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الاقتصاد والسياحة ركيزة أساسية لتعظيم أثر الصندوق، ودعم الشركات الوطنية في رحلتها نحو التوسع المستدام، والمنافسة إقليميًا وعالميًا، وبناء مؤسسات راسخة تسهم بقيمة اقتصادية طويلة الأمد في اقتصاد إماراتي متنوع ومنافس".

وبدوره أضاف الهاجري: "تُشكّل هذه المذكرة خطوة محورية في مسيرة صندوق الإمارات للنمو نحو تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقوية جاهزيتها للتوسع محليًا ودوليًا. ومن خلال هذا التعاون، سنركز على تحويل الفرص المتاحة إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس، عبر الاستثمار في الشركات في مرحلة النمو، وتسهيل الوصول إلى رأس المال الاستراتيجي بما يتوافق مع الأولويات الاقتصادية الوطنية، وبالتالي ترسيخ دور هذه الشركات كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي لدولة الإمارات."

وتفصيلاً، تهدف المذكرة الموقّعة بين وزارة الاقتصاد والسياحة وصندوق الإمارات للنمو، إلى توفير برامج متخصصة في بناء القدرات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيعها على الابتكار وتسريع نمو أعمالها، إلى جانب تسهيل الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية ودعم خطط التوسع، كما تركز المذكرة على توفير فرص استثمارية وتمويلية متنوعة لتلك الشركات.

وتسهم المذكرة في دعم تحقيق المستهدفات الوطنية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وتوسعها في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام، إلى جانب تمكين الطرفين من تنفيذ مبادرات ومشاريع مشتركة تعزز مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني. كما تنص المذكرة على تبادل المعرفة والخبرات بين وزارة الاقتصاد والسياحة وصندوق الإمارات للنمو في المجالات المتعلقة بالاستثمار، بما يسهم في تعزيز استدامة الأعمال في الدولة.

مذكرة تفاهم بين صندوق الإمارات للنمو وتجمع الإمارات للغذاء

إضافة إلى ذلك، شهد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق الإمارات للنمو وتجمع الإمارات للغذاء، حيث وقّع من جانب الصندوق خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو، ومن جانب تجمع الإمارات للغذاء، صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة تجمع الإمارات للغذاء.

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين صندوق الإمارات للنمو من الوصول إلى الشركات المنضوية تحت تجمع الإمارات للغذاء، وتوفير رأس مال نمو استراتيجي مدعوم بخلق قيمة حقيقية لتلك الشركات، بما يسهم في تعزيز تنافسية قطاع الأمن الغذائي، ودعم تنويع الاقتصاد الوطني، وبناء منظومة غذائية أكثر اكتفاءً ذاتيًا واستدامة في دولة الإمارات، ويعزز مكانتها الرائدة عالمياً في منظومة الأمن الغذائي.

