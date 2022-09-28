بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية وجمعية الإمارات للملكية الفكرية

الورشة ستزود مجتمع الأعمال والمعنيين بأفضل الممارسات المتبعة في حماية الملكية الفكرية بما يساهم في تعزيز ريادة الدولة كمركز إقليمي جاذب للأعمال والاستثمارات الأجنبية عبر استقطاب علامات تجارية عالمية

· وزارة الاقتصاد تسجل 10749 علامة تجارية جديدة خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة نمو بلغت 98% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021

· حضر الورشة 48 مشاركاً من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومكاتب وكلاء تسجيل العلامات التجارية

· الورشة ركزت على تعزيز وعي وكلاء تسجيل العلامات التجارية المعتمدين لدى الوزارة بالسمات الرئيسية والإطار القانوني والتغطية الجغرافية لنظام مدريد الدولي للعلامات التجارية

· الإمارات تقدم خدمات إيداع الطلبات في 128 دولة بموجب نظام مدريد لكافة المواطنين والمقيمين ومالكي الشركات والأعمال بشكل مجاني بحيث لا يتم تقاضي رسوم عن إيداع الطلبات التي تتخذ من الدولة منشأ لها

· الورشة استعرضت مسارات الطلبات الدولية المودعة من الإمارات للدول الأعضاء أو التي يتم تعيين الدولة للتسجيل فيها.. ويمكن تسجيل العلامات التجارية في نظام مدريد من خلال الرابط: s://services.economy.ae/m/Pages/CategoryServices.aspx?CategoryID=4httpAE-&lang=ar

أبوظبي: عقدت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية ورشة عمل على مدار ثلاثة أيام للتوعية بنظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية

وأهدافه، بما يساهم في تعزيز مكانة الدولة الرائدة على مؤشرات التنافسية العالمية في حماية الملكية الفكرية، ويدعم الدور المحوري لهذا القطاع في بناء النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المعرفة والابتكار، وبما ينسجم مع مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071. حضر الورشة أكثر من 48 مشاركاً، بينهم 18 ممثلاً عن الجهات الحكومية المعنية وأبرزها وزارة الاقتصاد، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومؤسسة دبي للإعلام، وغيرها، إلى جانب 30 مشاركاً من مكاتب وكلاء تسجيل العلامات التجارية من القطاع الخاص في الدولة.

وتسهم الورشة في تزويد مجتمع الأعمال والمعنيين بأفضل الممارسات المتبعة عالمياً بشأن حماية الملكية الفكرية، وبأحدث الآليات المُطبقة في نظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات، وهو الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي في تعزيز ريادة الدولة كمركز إقليمي جاذب للأعمال والاستثمارات الأجنبية من خلال استقطاب علامات تجارية عالمية، وسيعمل على تشجيع الإيداعات الدولية بهدف زيادة عدد العلامات التجارية الدولية المسجلة في الدولة ورفع جاذبيتها كسوق للتصدير والنمو الاقتصادي، إضافة إلى المساهمة في فتح أسواق جديدة للعلامات التجارية الإماراتية بهدف وصولها للعالمية عن طريق تسهيل إجراءات التسجيل في الدول الأعضاء في الاتفاقية التي تمثل أكثر من 80% من حجم التجارة العالمية.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد انضمت إلى بروتوكول اتفاقية مدريد لتسجيل العلامات وإدارتها على نطاق دولي، بهدف تمكين مالكي العلامات التجارية في الدولة من حماية علاماتهم التجارية في 128 دولة تحت مظلة البروتوكول، وذلك من خلال إيداع طلب دولي واحد، وتسديد مجموعة واحدة من الرسوم؛ في الوقت الذي اختارت فيه دولة الإمارات أن تقدم خدمات إيداع الطلبات لكافة المواطنين والمقيمين ومالكي الشركات والأعمال بشكل مجاني بحيث لا يتم تقاضي رسوم عن إيداع الطلبات التي تتخذ من الدولة منشأ لها. وقد وفرت وزارة الاقتصاد خدمة متخصصة للتسجيل الدولي للعلامات التجارية في دولة الإمارات عبر نظام مدريد من خلال الرابط التالي: https://services.economy.ae/m/Pages/CategoryServices.aspx?CategoryID=4&lang=aAE-r

واطلع وكلاء تسجيل العلامات التجارية المعتمدين لدى الوزارة خلال الورشة على السمات الرئيسية والإطار القانوني، والتغطية الجغرافية لنظام مدريد الدولي للعلامات التجارية، إضافة إلى طريقة عمل النظام وكيفية استخدامه بالشكل الذي يسهم في تطوير بيئة العلامات التجارية لمختلف الشركات وضمان

نموها بشكل مستدام، إضافة إلى شرح مسارات الطلبات الدولية سواء المودعة من الإمارات للدول الأعضاء أو التي يتم تعيين دولة الإمارات للتسجيل فيها.

كما تطرقت الورشة إلى التعريف بآليات إيداع الطلب الدولي لتسجيل العلامات التجارية والشروط اللازمة لاستيفاء الطلب بشكل صحيح، وطريقة فحص الطلب الدولي في منظمة "الويبو" وكيفية إحالة الطلب إليها والمخالفات لديها، كذلك توضيح قرارات الأطراف المتعاقدة المعنية بشأن نطاق التغطية وما يشملها من مهلة الرفض وكيفية تمديدها، والوضع المؤقت للعلامة التجارية، وقرارات الإبطال، وغيرها من القرارات الأخرى.

واستعرضت الورشة بعض الدراسات حول القرارات الصادرة عن الأطراف المتعاقدة المعينة، إضافة إلى توضيح طريقة تغيير اسم صاحب التسجيل الدولي أو عنوانه أو طبيعته القانونية، ودمج التسجيلات الدولية، والخدمات الإلكترونية التي يتيحها نظام مدريد والاستمارات والأدوات التي يوفرها، وآليات طريقة الرد على استفسارات المتعاملين والمستهدفين من الخدمة وتوضيح الإجراءات وطريقة الحصول على الخدمة بأسلوب بسيط وميسر، الأمر الذي سيسهم في تشجيع الفئات المستهدفة على المضي قدماً في إجراءات تسجيل العلامات التجارية دولياً وفتح أسواق جديدة لمنتجاتهم بالحماية الفعالة للعلامات التجارية التي تميزهم.

يذكر أن وزارة الاقتصاد سجلت (10749) علامة تجارية جديدة خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة نمو بلغت 98% مقارنة بعدد العلامات التجارية التي تم تسجيلها في الفترة نفسها عام 2021.

#بياناتحكومية

- انتهى -

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ :

مجموعة أورينت بلانيت

هاتف:+971 4 4562888

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com