رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: وقعت شركة الاتحاد للماء والكهرباء، مذكرة تفاهم مع مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، تهدف إلى استكشاف فرص توفير تعرفة كهرباء تفضيلية للمتعاملين من القطاع الصناعي بالإمارة. شهد جلسة التوقيع الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، ومعالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للماء والكهرباء.

تشكل مذكرة التفاهم جزءًا من البرنامج الاستراتيجي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء لدعم القطاع الصناعي في شمال الإمارات، وتضفي طابعًا رسميًا على نية الطرفين التفاوض على توافق مشترك لتوفير الكهرباء بأسعار تنافسية لأصحاب القطاع الصناعي الذين يتم ترشيحهم من قبل مكتب الاستثمار والتطوير. ومن المتوقع أن يوفر هذا الاتفاق المزمع بمجرد إبرامه، أسعار كهرباء مخفضة لمجموعة مختارة من أصحاب القطاع الصناعي بالإمارة.

وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، تؤكد التزامنا بدعم القطاع الصناعي في المناطق الشمالية من البلاد، لافتًا إلى أن حرص الشركة على استكشاف الفرص لتوفير أسعار كهرباء أكثر تنافسية، ينطلق من سعيها الدؤوب إلى توفير بيئة استثمارية مواتية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل في المنطقة.

من جهته، قال محمد سلطان القاضي، مدير عام مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة: "يعكس هذا التعاون التزامنا المشترك بدعم الاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي في رأس الخيمة. ومن خلال استكشاف الحلول التي تجعل الوصول إلى الطاقة أكثر سهولة وبأسعار معقولة، نعمل على خلق فرص التوسع للقطاع الصناعي، والعاملين فيه، والمجتمع ككل".

نبذة عن الاتحاد للماء والكهرباء:

أنشئت "الاتحاد للماء والكهرباء" في عام 2020 بناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2020، لتحل محل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء آنذاك. "الاتحاد للماء والكهرباء" مملوكة بالكامل لـ “جهاز الإمارات للاستثمار"، ويُوكل إليها تلبية احتياجات شمال الإمارات من الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة. تسعى "الاتحاد للماء والكهرباء" إلى الريادة العالمية وتحقيق أعلى مستويات التميز في مجال الخدمات التي تقدمها، وتحقيق الاستدامة والحد من الهدر في الموارد الطبيعية والمادية، وإطلاق المبادرات المؤسسية الهادفة إلى دعم الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على البيئة، إلى جانب حرصها على القيام بمسؤولياتها المجتمعية.

تتمتع الشركة بسجل مرموق في توفير المياه والكهرباء دون انقطاع في المناطق الشمالية من البلاد، مع شبكة إمدادات مياه بطول إجمالي يصل إلى 8 آلاف كيلومتر، وأكثر من 15 ألف كيلومتر من خطوط الكهرباء، مع سعة تخزينية من المياه تصل إلى حوالي 600 مليون جالون.

عن مبادرة دعم القطاع الصناعي:

في مايو 2024، أعلنت شركة الاتحاد للماء والكهرباء، عن مبادرتها الداعمة لنمو القطاع الصناعي في شمال الإمارات، وتتمثل في إطلاق تعرفة مخفضة لاستهلاك الطاقة، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية.

تقدم المبادرة تعرفة كهرباء مخفضة للمتعاملين من قطاعي الصناعة والتكنولوجيا الذين يصلون إلى عتبة استهلاك طاقة محددة. وبموجب هذه التعرفة، تم توفير نطاقات تسعير جديدة للمتعاملين ممن يتجاوز استهلاكهم الشهري 10,000 ميغاواط ساعة مع تعرفة تبدأ من 32 فلساً/كيلوواط ساعة وتصل إلى 26 فلساً/كيلوواط ساعة. توفر المبادرة أيضًا حوافز إضافية، مثل رسوم مرنة لخدمات التركيب والربط مع الشبكة، ويمكن تحصيلها عبر إضافتها على رسوم الاستهلاك الشهري أو دفع مقدم أقل بنسبة 20٪ مقارنة برسوم خدمات التركيب التقليدية، كما تشمل الإعفاء من رسوم التأمين لجميع المتعاملين من هذه الشريحة، دون تكلفة إضافية على الأسعار، ودون رسوم إضافية لاستخدام العداد.

نبذة عن مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة:

أنشئ مكتب الاستثمار والتطوير في عام 2004 بموجب مرسوم أميري، ويعمل كمركز رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة رأس الخيمة، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. يدير المكتب عددًا من المشاريع الاستثمارية والتنموية ويدير مجموعة من الأصول على المدى الطويل نيابة عن حكومة رأس الخيمة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة وتحويله إلى اقتصاد متنوع، يمتلك قدرة تنافسية على الصعيد العالمي.

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