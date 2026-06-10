أبرمت "الاتحاد لائتمان الصادرات"، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم مع "الوكالة الأسترالية لتمويل الصادرات"، وكالة ائتمان الصادرات في أستراليا، لتعزيز التعاون والتنسيق في دعم حركة التجارة والاستثمار بين دولة الإمارات وأستراليا، ضمن قطاعات اقتصادية حيوية.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال فعاليات "تي إكس إف غلوبال"، الذي يعدّ منصةً عالمية رائدة في تمويل الصادرات، حيث وقّع المذكرة كلٌّ من سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وجون هوبكنز، المدير والرئيس التنفيذي للوكالة الأسترالية لتمويل الصادرات.

وتعليقاً على الاتفاقية، قالت سعادة رجاء المزروعي: "تُعد أستراليا شريكاً استراتيجياً لدولة الإمارات، وتجمع البلدين علاقات متينة، قائمة على أسسٍ راسخة من الثقة المتبادلة والالتزام بتنويع روافد الاقتصاد ودفع عجلة النمو المستدام. وتُشكّل هذه الاتفاقية بين الاتحاد لائتمان الصادرات والوكالة الأسترالية لتمويل الصادرات، محطةً جديدة في مسيرة تعزيز العلاقات الثنائية، وتفتح آفاقاً أرحب للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، تماشياً مع مستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا (CEPA)".

وأضافت سعادتها: "نسعى من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية إلى إتاحة فرص تمويل جديدة لمشاريع مستدامة قائمة على الابتكار في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي. ويسهم هذا التعاون بتعزيز دور الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم أجندة التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، وزيادة مرونة التجارة، وترسيخ مكانة الدولة على خارطة التصدير والاستثمار والتجارة الدولية".

من جانبه، قال جون هوبكنز: "تسهم مذكرة التفاهم في توطيد أواصر تعاوننا وتضافر جهودنا تجسيداً لطموحاتنا المشتركة، كما تدعم الازدهار والاستقرار وتنوُّع الفرص في البلدين، لنواصل من خلالها البناء على الأُسُس والأُطُر الراسخة للشراكة الأسترالية الإماراتية، ومن ضمنها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع بين البلدين".

وأضاف هوبكنز: "تشكل المذكرة إطاراً لتعزيز التعاون بين الوكالة الأسترالية لتمويل الصادرات وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، كما تتيح منصةً للارتقاء بآفاق هذه الشراكة وزيادة زخم الاستثمارات في القطاعات الحيوية، إلى جانب زيادة انخراطنا في أحد أهم الأسواق الاستراتيجية وضمن قطاعاتٍ متنوعة، تشمل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل، والبنية التحتية الرقمية وسلاسل التوريد الحيوية".

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز المبادرات الكفيلة بزيادة التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتمكين التمويل المشترك للمشاريع المؤهلة في أسواقهما المحلية وخارجها، لا سيما في منطقة جنوب شرق آسيا. وتدعم الاتفاقية تبادل المعرفة والتعاون المؤسسي، ما يتيح لكلا الجانبين تبادل الخبرات والرؤى وأفضل الممارسات ضمن القطاعات الحيوية. كما تشكل المذكرة محركاً للتعاون في جملةٍ من القطاعات الحيوية، تشمل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الداعمة للتحول في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية الرقمية.

وتضع المذكرة إطاراً شاملاً للتعاون الاستراتيجي طويل الأمد بين الوكالتين، كما تجسد الالتزام المشترك للبلدين بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتوطيد العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والاستثمار، بما يتماشى مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا.

حول الاتحاد لائتمان الصادرات

"الاتحاد لائتمان الصادرات" هي شركة ائتمان الصادرات الاتحادية الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توفر للشركات والمؤسسات المالية والمستثمرين حلولاً مبتكرة لتحفيز التجارة الدولية وتنميتها، من خلال مجموعة متنوعة من الحلول والمنتجات من ضمنها تأمين ائتمان الصادرات، والتأمين ضد المخاطر، ومعلومات شاملة عن الأسواق، واستراتيجيات التصدير والحصول على التمويل.

تأسست الشركة في عام 2018 وهي حاصلة على تصنيف "AA-" من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لسبع سنوات على التوالي، وعضو "اتحاد بيرن" الشهير، وعضو منتسب في "تحالف وكالات ائتمان الصادرات الملتزمة بالحياد المناخي"، ضمن مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة. كما تعدّ "الاتحاد لائتمان الصادرات" الشركة الأولى في مجالها التي تنضم إلى منصة تبادل بيانات العملاء "اعرف عميلك" (KYC) القائمة على تقنية البلوك تشين، والتي تقودها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. كما حصلت الاتحاد لائتمان الصادرات على جائزة "صفقة العام" من "تي إكس إف غلوبال"، والتي تُمنح عن أفضل صفقة تمويل صادرات للعام في قطاع تجارة السلع.

وتطمح "الاتحاد لائتمان الصادرات" لتعزيز الاستدامة والتجارة غير النفطية من أجل تنويع الاقتصاد الإماراتي وزيادة مرونته، وتمكين الشركات من ممارسة التجارة العالمية بأسلوب سهل وميسّر من خلال تقديم حلول ائتمانية فعالة ورؤى سوقية متخصصة. وتحرص الشركة على إطلاق العديد من المبادرات الهادفة، كان أبرزها مبادرة "تسريع الصادرات - Xport Xponential" الرائدة والمصممة خصيصاً لتزويد شركات التصدير وإعادة التصدير والمصنعين في دولة الإمارات بالتسهيلات والحلول المالية والدعم الاستشاري لدخول الأسواق العالمية بثقة.

وتسعى "الاتحاد لائتمان الصادرات" جاهدة لضمان نجاح عملائها، مدفوعةً بالقيم المؤسساتية الرئيسية المتمثلة بالحماية، والتركيز على العميل، والأمانة، والتعاون، والتنافسية العالمية، والابتكار، والاستدامة.

حول الوكالة الأسترالية لتمويل الصادرات

تعد "الوكالة الأسترالية لتمويل الصادرات" وكالة ائتمان الصادرات في أستراليا، حيث توفر حلول تمويل تجارية لدعم التجارة التصديرية والاستثمارات الخارجية، وتطوير البنية التحتية. وتدعم الوكالة مختلف الجهات، بدءاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى الشركات الكبرى ومشاريع البنية التحتية والحكومات الأجنبية، بما يمكّن الشركات الأسترالية من التوسع عالمياً، لتدعم بذلك الأمن الاقتصادي لأستراليا ومرونتها إقليمياً.

وتتولى "الوكالة الأسترالية لتمويل الصادرات" إدارة ما يُعرف بـ"حساب المصلحة الوطنية" التابع للحكومة الأسترالية، والذي يتضمن حالياً كلاً من "مؤسسة تمويل الاستثمار في جنوب شرق آسيا" و"مؤسسة المعادن الحيوية" و"مؤسسة الصادرات الدفاعية"، كما تقدّم الوكالة تمويل مخصص "للمؤسسة الأسترالية لتمويل الصادرات في منطقة المحيط الهادئ". وتدعم الوكالة أيضاً جهاتٍ أخرى في الكومنولث، من ضمنها "المؤسسة الأسترالية للإسكان" و"مؤسسة البنية التحتية لشمال أستراليا".

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