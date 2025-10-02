أكدت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، على التوجه المتنامي للمستثمرين الإماراتيين نحو الأسواق الإفريقية، مبرزةً الدور المحوري الذي تضطلع به الاتحاد لائتمان الصادرات في تمكين هذا التوجه من خلال تقديم تأمين ائتمان الصادرات، وضمانات الاستثمار، ودعم تمويل المشاريع.

جاء ذلك خلال مشاركة سعادتها في جلسةٍ نقاشية بعنوان "رأس المال الهادف لتمويل مستقبل إفريقيا القادم"، وذلك ضمن فعاليات منتدى "الحوار الإفريقي 2025 - The Africa Debate" في دبي، والذي تنظمه وزارة التجارة الخارجية بالتعاون مع مؤسسة "إنفيست أفريكا - Invest Africa"، الشبكة التجارية التي تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار في القارة الإفريقية. وقد شددت سعادتها على أن دولة الإمارات وقارة إفريقيا تسهمان في رسم ملامح عصر جديد من التنافسية العالمية، يستند إلى أسس الاستثمار المستدام والمتنوع والموجّه نحو التأثير الإيجابي.

وتطرقت الجلسة إلى مبادرة رأس المال الهادف التي تُشكّل تحولاً استراتيجياً في العلاقات بين دولة الإمارات والقارة الإفريقية، حيث بدأت أنماط التجارة التقليدية وتدفقات رؤوس الأموال تتحول نحو نموذجٍ استثماري أكثر تنوعاً ومرونةً وتأثيراً. ومن خلال هذا النهج، تُفتح آفاقٌ جديدة للنمو المستدام، وتُعزّز القدرة التنافسية العالمية ويتم التأسيس لدورةٍ استثمارية فاعلة تولد فرص عمل جديدة وتدعم نقل التكنولوجيا.

وتناول الحوار دور الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم هذا الزخم، حيث تضطلع، باعتبارها الوكالة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات، بدور حيوي في تقليل المخاطر وتمكين مشاركة أكبر لرؤوس الأموال من خلال تقديم ضمانات ائتمانية، وآليات للحد من المخاطر، وغيرها من الحلول المالية ذات الصلة، حيث يُمثّل هذا الدعم ركيزةً أساسية للمشروعات الضخمة التي تتطلب رؤوس أموال أولية كبيرة والتزامات طويلة الأمد، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتحول الرقمي.

وفي معرض النقاش، تم التأكيد على أن الشركة تنشط حالياً في 30 دولة إفريقية، حيث تدعم الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة في عملية اندماجها ضمن سلاسل الإمداد القارية، فضلاً عن مساندتها لمشاريع البنية التحتية ذات الطابع السيادي. كما نجحت الشركة في إبرام صفقاتٍ في قطاعاتٍ استراتيجية تشمل الرعاية الصحية، وإنشاء المستشفيات، وأساطيل الخدمات الطبية، والبنية التحتية للطوارئ، ومكافحة الحرائق، والتكنولوجيا والبيانات، والطاقة الخضراء، بما في ذلك مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتنفذ الشركة هذه المبادرات بالتعاون الوثيق مع وكالات ائتمان الصادرات، ومؤسسات التمويل الإنمائي، والأسواق الخاصة، لتطوير حلول مبتكرة ومشتركة.

وتم أيضاً استعراض أبرز المبادرات التي تقودها دولة الإمارات لدفع عجلة التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، مع تسليط الضوء على "مبادرة الاستثمار الأخضر في إفريقيا"، حيث أُطلقت هذه المبادرة خلال قمة المناخ الإفريقية التي عُقدت بمدينة نيروبي في سبتمبر 2023، وتمثل شراكةً متعددة الأطراف تتبنى مقاربة مبتكرة في تمويل العمل المناخي، تجمع بين الموارد والخبرات والمعرفة بالبيئات الاقتصادية المحلية للشركاء المنضوين تحت مظلتها.

وفي ختام الجلسة، تم التركيز على الدور الفاعل للاتحاد لائتمان الصادرات في دعم أجندة الإمارات العالمية للطاقة النظيفة، إذ قدمت الدولة خلال مؤتمر الأطراف (COP28) التزاماً بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي لتسريع وتيرة مشاريع الطاقة النظيفة عبر القارة الإفريقية. وتماشياً مع هذا الالتزام، خصصت الاتحاد لائتمان الصادرات تغطية تأمينية ائتمانية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لتقليل المخاطر واستقطاب رؤوس الأموال الخاصة، في خطوة تؤكد التزامها الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة على مستوى العالم.

يشار إلى أن المنتدى جمع الشركات العالمية وهيئات الاستثمار الخاصة والعامة وقادة الفكر وواضعي السياسات، في سلسلة من المناقشات حول تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والقارة الإفريقية؛ إذ تأتي استضافة الإمارات لهذه النسخة الثانية في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية مع الدول الإفريقية، خاصةً وأنها تُعد أكبر مستثمر في إفريقيا بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهدت دبي استضافة نسخة العام 2024 من المنتدى، بعد عشر نسخ ناجحة أُقيمت في لندن.

-انتهى-

#بياناتحكومية