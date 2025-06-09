أكدت "الاتحاد لائتمان الصادرات"، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، أهمية استقطاب أفضل المواهب والكفاءات في تعزيز نمو الصادرات الوطنية، وإرساء دعائم اقتصادٍ أكثر تنوعاً واستدامة، مشيرةً إلى ضرورة المضي قُدُماً في تمكين المورد البشري الإماراتي من أصحاب الخبرة والمهارة كركيزة أساسية لدفع عجلة الابتكار وتوسيع آفاق النمو على صعيد أنشطة التصدير وإعادة التصدير والتجارة الخارجية غير النفطية.

وقالت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي للاتحاد لائتمان الصادرات: "تتبّنى دولة الإمارات سياسات استباقية تعتمد على الابتكار والاستثمار في الإنسان، وتولي قيادتنا الرشيدة اهتماماً كبيراً بتمكين المواهب الإماراتية، من خلال استثمارات ضخمة في التعليم والتدريب، وتوفير الفرص للشباب لتطوير مهاراتهم وتعزيز خبراتهم. وبالتوازي مع هذا النهج، فتحت الدولة أبوابها للمواهب العالمية، ما ساهم في خلق بيئة تنافسية وغنية بالخبرات المتنوعة. ونفخر في الاتحاد لائتمان الصادرات أن نكون جزءاً من الرؤية الوطنية الطموحة لبناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الابتكار والمرونة، حيث نلتزم باستقطاب نخبة المواهب والكفاءات الإماراتية، وتعزيز قوتنا العاملة بكوادر عمل متميزة، في سبيل الارتقاء بكفاءة منظومة عملنا والحلول وأدوات الدعم التي نتيحها".

وأضافت المزروعي: "يعكس انضمام المزيد من أصحاب الخبرة والمعرفة إلى فريقنا قدرتنا على توظيف أفضل الكفاءات الوطنية المتميزة. وكلنا ثقة أن خبراتهم ومهاراتهم ستسهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية وتعزيز مكانتنا كشركة رائدة في قطاع تأمين الصادرات. ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل على تمكين نخبة الكوادر الإماراتية، بما يدعم رؤية دولة الإمارات الطموحة لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة".

وفي هذا الصدد، ضمت "الاتحاد لائتمان الصادرات" مؤخراً ثلاثة من الإماراتيين الأكثر تميزاً في تخصصهم إلى فريقها الإداري في إطار التزامها بدعم المواهب الوطنية، حيث عينت الشركة كلاً من محمد جمال تهلك، مديراً لإدارة الدعم المؤسسي؛ ومحمد سليمان، مديراً لقسم الحوكمة والمخاطر والامتثال؛ وحمد العمران، مديراً لقسم الاستراتيجية ومكتب إدارة المشاريع. وتأتي هذه التعيينات في سياق استراتيجية الشركة الطموحة لتعزيز التوطين على المدى الطويل، وبناء قاعدة قوية من المواهب الوطنية التخصصية، حيث تبلغ نسبة الإماراتيين في المراكز الإدارية العليا نحو 71%.

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